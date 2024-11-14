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和碩：不缺席GB200熱潮 本季營運攀全年高峰

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩13日舉行法說會。 聯合報系資料照
和碩13日舉行法說會。 聯合報系資料照

和碩（4938）昨（13）日舉行法說會，公司預期本季營運將衝上全年單季最高峰，但2024年業績可能不如2023年，目前在AI伺服器領域急起直追，拿下國內知名半導體廠訂單，預計明年首季出貨；和碩並高喊在市場關注的最新輝達（NVIDIA）GB200「不會缺席」。

和碩在伺服器領域屬於後進，共同執行長鄭光志表示，現階段和碩伺服器的客戶以二、三線雲端服務供應商（CSP）及企業客戶需求為主，旗下OCP水冷整櫃、GPU伺服器已在11月完成很高比率的測試，12月送到客戶驗證，預計明年首季可以開始交貨。

和碩法說會重點
和碩法說會重點

另外，和碩AI機櫃也在近幾周開始驗證，並拿下國內知名半導體廠訂單，目前已進入最後驗證階段，明年首季可望出貨。針對明年外界關注的輝達GB200伺服器，和碩也表態不會缺席。

就整體營運態勢來看，和碩指出，本季在通訊業務（以iPhone組裝為主）旺季效應帶動下，業績將為全年單季高峰，但2024全年營收將不如去年。

法人認為，和碩今年業績面臨衰退，主因網通、通訊產品及消費性產品表現走弱。

和碩共同執行長鄧國彥說明，資訊產品經過第3季旺季後，預計本季進入淡季、將季減雙位數百分比，全年持平或小幅增長。消費電子亦呈現相同狀況，估本季將走弱，全年該業務將低於去年表現。通訊產品歷年第4季都是最旺的季度，因此預估本季該業務將呈現季增長。

車用電子業務方面，鄭光志指出，儘管今年全球車市狀況不好，和碩車用產品過去布局多個客戶，已慢慢看到成效，今年車用產品營收將有兩位數高成長，車用占和碩整體營收為中至高個位數（約4%至9%），明年仍力拚比重達到一成。

展望2025年，鄧國彥表示，明年應該是AI PC快速成長的一年，預期將帶動和碩資訊產品業務增長。

從消費性電子產品來看，明年將有不少新品推出，和碩今年該業務是谷底，明年將往上走。

鄧國彥指出，通訊產品類方面，今年網通業務表現較疲弱，但隨著公司在5G、6G、WiFi 7或5G專網事業都有一些進展，明年在網通業務將有一定的成長幅度。而智慧手機產品則會依據客人需求做相對應調整。


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