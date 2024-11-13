SEMI統計：2024年Q3全球矽晶圓出貨總量成長6%

SEMI（國際半導體產業協會）旗下矽產品製造商組織（Silicon Manufacturers Group, SMG）發布最新晶圓產業分析季度報告指出，2024年第3季全球矽晶圓出貨量較上一季上升5.9%，來到3,214百萬平方英吋（ MSI），和去年同期3,010百萬平方英吋相比，成長6.8%。

SEMI SMG主席、環球晶圓公司副總經理暨稽核長李崇偉分析，第3季晶圓出貨延續了今年第2季開始的上升趨勢，供應鏈庫存水準雖然有所下降，但整體仍處於高檔，AI（人工智慧）先進晶圓的需求也依舊強勁。

然而，汽車和工業用途矽晶圓需求持續疲軟，而用於手機及其他消費性產品的矽需求則在部分領域有所改善。

這一波上升的趨勢可望一路走到2025年，但總出貨量預計尚無法回到2022年的顛峰水準。