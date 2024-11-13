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邦睿生技將展開投資人競拍 前三季賺贏去年全年

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

邦睿生技（6955）以男性不孕症整體解決方案全系列產品成功在國際男性生殖領域打響知名度，預計於11月中下旬展開投資人競拍，並計劃在12月正式以創新板掛牌上市。

邦睿生技搭上人工生殖產業快速蓬勃發展的浪潮，全自動的AI精子品質分析檢測儀採用世界獨創並取得專利的微型化高畫質自動對焦顯微鏡頭、整合機構電子軟硬體平台及AI人工智慧演算法等並搭配世上第一款光學級「精子檢測試片」，能標準化的產出精子品質檢測報告；進階的「精子DNA 碎片檢測試劑套組」可判讀男性生育指標。該公司以破壞式的創新研發技術開發產品，設計概念以智慧化、自動化、標準化為初心，能讓使用者操作簡單、使用便利快速上手。

邦睿生技自2022年營收突破1億元、成功轉虧為盈後，今年前三季營收達近1.6億元，已追平去年一整年的銷售額，前三季EPS2.28元亦超越去年一整年的1.51元，前十月累計營收1.77億，年增44.27%，營運動能持續增溫，未來業績成長可期。

不孕症 營收

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