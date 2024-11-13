第3季全球矽晶圓出貨量小增 預期明年市況回升
半導體矽晶圓市況正待逐漸回溫，國際半導體產業協會（SEMI）旗下SMG於13日公布最新晶圓產業分析季度報告，指出第3季全球矽晶圓出貨量季增5.9％，年增幅度約6.8％。外界預期，環球晶（6488）、台勝科（3532）與合晶（6182）等業者，明年將可受惠於矽晶圓市況回升。
SEMI指出，第3季全球矽晶圓出貨量來到3,214百萬平方英吋。SMG主席、環球晶副總暨稽核長李崇偉分析，第3季矽晶圓出貨延續第2季開始的上升趨勢，供應鏈庫存水準雖然有所下降，但整體仍處於高檔，AI應用先進晶圓的需求也依舊強勁。然而，汽車與工業用途矽晶圓需求持續疲軟，而用於手機及其他消費性產品的需求則在部分領域有所改善。
李崇偉認為，這一波上升趨勢可望一路走到2025年，但總出貨量預計尚無法回到2022年的顛峰水準。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施斷軌雲霄飛車、新品搶先看
📢 老婆傻眼老公去藥局「集點換到PS5 Pro」！男人們的默契齊聲見證：是真的
📢 Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元
📢 11月便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
📢 OTT串流平台優惠整理！MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言