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臺慶科迎DDR5明年大爆發 Mini Molding出貨量大增

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

在DDR5明年有望迎來爆發潮，電感大廠臺慶科（3357）13日表示，公司在新世代記憶體模組上的相關產品、Mini Molding，2025年出貨量估將有十倍的成長性，再加上傳統伺服器有一體成型功率電感熱壓新品，強力助攻明年營運。

DDR5市場在明年AI PC換機潮帶領下，滲透率將有望大幅提升，其中伺服器用市場將可望超越五成，消費者市場的DDR5滲透率亦有望增加到三成以上。臺慶科指出，公司在DDR5模組供應鏈當中，已經成功通過台灣和中國大陸等電源管理IC客戶驗證通過，訂單動能從10月開始逐步拉升。

臺慶科認為，由於PC換機潮今年效益並不明顯，因此正向導入於AI功能的PC換機潮可望在明年爆發，加上伺服器導入DDR5記憶體模組速度加快，預期明年全年應用於DDR5記憶體模組的Mini Molding出貨量，將呈現比今年成長十倍以上的力道，成為推動臺慶科明年營運的主要動能之一。

在傳統伺服器領域上，臺慶科說明，過去以小電感為主，可是在降低各種干擾的狀況下，公司開發出熱壓型的一體成型功率電感，搶食伺服器龐大市場。

在車用布局上，臺慶科強調，公司的車用同軸傳電POC，具備全尺寸的產品線，以及車用共模濾波器伴隨車用電子化增長趨勢明確，未來將會有大幅度的向上空間。

AI 伺服器 記憶體模組

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