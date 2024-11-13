影／台積電零廢中心商轉 每年可減碳4萬噸
台積電今天在台中舉行台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式，並宣布台中零廢製造中心正式商轉，執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，零廢製造中心是台積電與協力廠商共同打造，這也是台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域。
環境部長彭啓明及台積電人力資源資深副總經理何麗梅代表簽署CCU淨零轉型合作備忘錄，啟用後台積電在竹科、中科所有的廢溶劑、在中科所有的氧化矽汙泥都能在台中這座零廢中心處理，還有異丙醇回收再利用、氟化鈣汙泥處理四大回收區，預計每年能減碳4萬噸。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施斷軌雲霄飛車、新品搶先看
📢 老婆傻眼老公去藥局「集點換到PS5 Pro」！男人們的默契齊聲見證：是真的
📢 Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元
📢 11月便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
📢 OTT串流平台優惠整理！MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言