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影／台積電零廢中心商轉 每年可減碳4萬噸

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
有機溶劑熱回收廠可產出蒸氣用於零廢中心使用。記者黃仲裕／攝影
有機溶劑熱回收廠可產出蒸氣用於零廢中心使用。記者黃仲裕／攝影

台積電今天在台中舉行台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式，並宣布台中零廢製造中心正式商轉，執行副總經理暨共同營運長秦永沛表示，零廢製造中心是台積電與協力廠商共同打造，這也是台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域。

環境部長彭啓明及台積電人力資源資深副總經理何麗梅代表簽署CCU淨零轉型合作備忘錄，啟用後台積電在竹科中科所有的廢溶劑、在中科所有的氧化矽汙泥都能在台中這座零廢中心處理，還有異丙醇回收再利用、氟化鈣汙泥處理四大回收區，預計每年能減碳4萬噸。

氟化鈣汙泥回收廠可生產人造螢石做為助熔劑應用於鋼鐵業。記者黃仲裕／攝影
氟化鈣汙泥回收廠可生產人造螢石做為助熔劑應用於鋼鐵業。記者黃仲裕／攝影
異丙醇回收廠可精餾電子級異丙醇供半導體產業使用。記者黃仲裕／攝影
異丙醇回收廠可精餾電子級異丙醇供半導體產業使用。記者黃仲裕／攝影
台積電13日舉辦「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，由環境部長彭啓明（右四）及台積電人力資源資深副總經理何麗梅（左五）共同簽署。記者黃仲裕／攝影
台積電13日舉辦「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，由環境部長彭啓明（右四）及台積電人力資源資深副總經理何麗梅（左五）共同簽署。記者黃仲裕／攝影
氧化矽汙泥回收廠可節省電費及省成本。記者黃仲裕／攝影
氧化矽汙泥回收廠可節省電費及省成本。記者黃仲裕／攝影

中科 台積電 竹科

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