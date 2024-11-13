快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

12強賽／運彩開盤 中華對南韓供單場、場中投注

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
線上預測中華隊得分的「全民挺中華 過5關獎10萬」活動（圖）與「棒球爭霸 全面出擊」實體站投注活動持續進行中，就有機會抱回現金或是拿到蘋果最新iPhone 16 Pro。圖／台灣運彩提供
線上預測中華隊得分的「全民挺中華 過5關獎10萬」活動（圖）與「棒球爭霸 全面出擊」實體站投注活動持續進行中，就有機會抱回現金或是拿到蘋果最新iPhone 16 Pro。圖／台灣運彩提供

世界12強棒球錦標賽B組預賽13日開打，本日精彩好球將是中華台北出戰南韓，台灣運彩提供單場及場中投注。台灣運彩現已提供賽前投注五種玩法，包含不讓分、讓分、總分大小、總分單雙及第一局不讓分等玩法，其中不讓分玩法中華台北賠率1.98倍、南韓賠率1.50倍，讓分玩法中華台北受讓1.5分、賠率1.57倍，南韓讓1.5分、賠率1.87倍。

台灣運彩在大巨蛋現場發送「棒球爭霸、全麵出擊」的小王子麵及本次12強啦啦隊的L夾或徽章，到現場看球的朋友可以到台灣運彩的攤位參加活動。線上預測中華隊得分的「全民挺中華 過5關獎10萬」活動與「棒球爭霸 全面出擊」實體站投注活動持續進行中，就有機會抱回現金或是拿到蘋果最新iPhone 16 Pro。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／南韓教頭評低角度球可壓制中華隊 曾總：打了才知道

尹錫悅勤練高爾夫球 川普宣告1時機才會重拿球桿

南韓3天聯合軍演將登場 美出動核動力航空母艦

12強賽／南韓隊長特殊練打法 大聯盟記者大巨蛋直擊：從沒見過

相關新聞

12強賽／抗韓打線出爐！不是曾頌恩 林安可扛四棒

世界12強棒球賽B組預賽今天在台北大巨蛋點燃戰火，中華隊首戰韓國隊，中華隊推出林昱珉先發對上右手側投高永表，而原本設定曾...

12強賽／4棒變板凳 曾頌恩說得直白：我對側投打很爛

中華隊今晚迎接世界12強棒球賽首戰，對上南韓隊原本預訂的第4棒曾頌恩變成板凳待命，他看到對手派出高永表就有心理準備，「我...

12強賽／獅隊雙帥扛中心棒次 陳傑憲曝曾總喊話「男上加男」力量大

中華隊在世界12強棒球賽從「抗韓大戰」啟航，隊長陳傑憲透露，總教練曾豪駒的賽前喊話，希望團隊手握著手、男上加男，把比賽當...

12強賽／大巨蛋人工草皮首次噴漆 背後克服2大難關

台北大巨蛋第一場棒球一級國際賽事，世界12強棒球賽今日中華隊對上南韓隊的開幕戰，人工草皮首次噴上比賽Logo以及贊助商標...

12強賽／為日本武士扛對中華隊一戰 才木浩人：完全沒問題！

世界12強棒球賽今天展開B組廝殺，世界第一的日本隊預賽5場先發投手大致有譜，來自阪神虎隊的26歲右投才木浩人預計扛起16...

12強賽／韓籍啦啦隊朴旻曙缺陣新人金泰琳取代 網敲碗：明年來中職

世界棒球12強B組預賽將在台北大巨蛋與天母球場進行，官方邀請5名韓籍啦啦隊為南韓隊賽事應援，不過台鋼雄鷹隊朴旻曙（Mingo）因開刀休養缺陣，由金泰琳頂替。 朴旻曙所屬經紀公司2S娛樂日前發布公

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。