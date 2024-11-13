12強賽／運彩開盤 中華對南韓供單場、場中投注

世界12強棒球錦標賽B組預賽13日開打，本日精彩好球將是中華台北出戰南韓，台灣運彩提供單場及場中投注。台灣運彩現已提供賽前投注五種玩法，包含不讓分、讓分、總分大小、總分單雙及第一局不讓分等玩法，其中不讓分玩法中華台北賠率1.98倍、南韓賠率1.50倍，讓分玩法中華台北受讓1.5分、賠率1.57倍，南韓讓1.5分、賠率1.87倍。

台灣運彩在大巨蛋現場發送「棒球爭霸、全麵出擊」的小王子麵及本次12強啦啦隊的L夾或徽章，到現場看球的朋友可以到台灣運彩的攤位參加活動。線上預測中華隊得分的「全民挺中華 過5關獎10萬」活動與「棒球爭霸 全面出擊」實體站投注活動持續進行中，就有機會抱回現金或是拿到蘋果最新iPhone 16 Pro。

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