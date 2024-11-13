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郭台銘在國華高爾夫球場一桿進洞！傳賞桿弟50萬元小費

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘在國華高爾夫球場一桿進洞。圖擷取自國華高爾夫臉書
鴻海創辦人郭台銘在國華高爾夫球場一桿進洞。圖擷取自國華高爾夫臉書

狂賀！鴻海（2317）創辦人郭台銘一向熱愛運動，北投國華高爾夫球場臉書官網13日貼文表示，恭喜郭董在國華的第三洞一桿進洞，技術與運氣的完美結合，真是帥翻了。同時，外傳郭董也給了桿弟50萬元小費，可以說是相當豪氣。

郭台銘 高爾夫 鴻海

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