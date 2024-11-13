專注RF與光纖技術 達運光電穩步拓展智慧聯網市場

網通廠達運光電今（13）日舉辦上市前業績發表會，全球網路與智慧聯網技術不斷發展，達運光電持續擴展RF放大器、光纖傳輸與智慧聯網設備市場，是亞洲唯一通過北美系統業者認證的寬頻放大器廠商。

達運光電在台灣設有營運總部及研發中心，並在美國、菲律賓、印尼、越南、泰國等地設有子公司，負責銷售與技術支援。

達運光電專注研發RF放大器與光纖傳輸技術，特別是在射頻訊號處理、光訊號處理等關鍵技術上，長期投入研發，提供從產品設計到生產的完整解決方案，並取得北美多家大型有線電視營運商認可，成為該地區市場上少數的主要供應商之一。

達運光電董事長陳碧霜表示，公司在寬頻傳輸設備和智慧聯網平台應用上，主要針對寬頻網路需求較高的市場，尤其是北美市場。公司在全球以自有品牌「ACI」推廣，並成功取得多家有線電視營運商訂單，已成為北美主要的寬頻設備供應商之一。

同時，達運光電的寬頻網路設備解決方案不僅符合美國市場對高效能網路的需求，還具備良好的技術支持服務，可供當地客戶即時且靈活的技術支援，更進一步強化ACI品牌市場地位。

在東南亞市場布局上，達運光電強調，東南亞市場需求與北美市場存在差異，因此，達運光電針對當地需求提供專業的技術支持服務，並因地制宜地進行產品定製開發，增強了客戶對品牌的黏著度，並成功建立穩固的長期合作關係。

隨著智慧聯網技術普及，達運光電也持續擴展智慧聯網（AIoT）設備應用範圍，並進一步深入大型智慧監控系統、長期照護、遠端監控和公共安全等領域。透過整合AI（人工智慧）技術與物聯網裝置，達運光電能夠提供衛星通訊、熱影像及無人機通訊等解決方案，滿足不同行業的需求。

達運光電今年1-10月累計營收15.3億元，法人表示，雖然目前正屬於產品轉換期，營收並未明顯成長，但隨著北美市場地位的鞏固及新南向市場的開拓，公司後續營運表現樂觀且值得期待。