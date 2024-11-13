2025年手機面板出貨量微跌1.7% 陸系廠商占比可望逾70%

根據TrendForce最新調查，雖然2024年整體手機市場預估僅成長3%，但二手機與整新機需求增加帶動手機面板市場成長，估計今年出貨量將達到20.66億片，年增6.7%。2025年由於新機需求穩定，手機市場可能回歸供需循環的穩定期，而二手市場需求預計持穩或小幅下降，導致手機面板出貨量年減1.7%，預估為20.32億片。

TrendForce表示，主要面板供應商的出貨量預測顯示出不同的成長趨勢。BOE（京東方）穩居全球智慧型手機面板出貨量首位，2024年預計出貨5.93億片，2025年可望達6.10億片，年增2.8%。排名第二的三星顯示（SDC）受惠於蘋果對AMOLED面板需求的支持，2024年出貨3.76億片，但2025年蘋果可能提高其他供應商的供貨比例，此舉將可能導致三星顯示的手機面板出貨量小幅下滑至3.65億片，年減3.1%。迅速成長的惠科（HKC）排名第三，憑藉G8.6代線的成本優勢，2024年出貨預計為2.19億片，2025年有望增加至2.30億片，年增4.8%。

第四名華星光電（CSOT）2022年起與小米緊密合作，2024年出貨預計達1.91億片，年成長率達62.9%，2025年預計將略微增長至1.92億片。排名第五的天馬（Tianma），2024年出貨量為1.88億片，2025年受到LTPS LCD需求下滑但AMOLED需求增加的影響，預計出貨量持平的機率較高。

TrendForce指出，2024年整體AMOLED手機面板需求依然強勁，帶動各大面板廠的稼動率維持高檔，預期這項趨勢將延續至2025年。然而中低階手機所使用的LTPS LCD需求逐漸減弱，以此技術為主的供應商將面臨更大挑戰。

分析各區域市場情況，台系面板廠的a-Si LCD市占率受到惠科快速成長的壓力而逐漸縮小；日系面板廠則因快速退出手機市場，市占率逐年下滑。相比之下，韓系面板廠憑藉高階柔性AMOLED技術維持在高階手機市場的優勢，市占率約在20%至21%之間。陸系面板廠則因中高階AMOLED和低階a-Si LCD需求快速擴大市占率，2024年預計達68.8%，2025年更可能超過70%，在全球智慧型手機供應鏈中持續扮演關鍵角色。