職場標配！逾9成上班族認為AI是必備技能 這三行業接受度高

AI需求火熱，激勵出口寫下亮眼成績，主計總處公布第3季的經濟成長預估為3.97%，可望拉抬全年經濟成長率突破4%，AI力與國力密不可分，更成為企業與人才轉型的關鍵。根據1111人力銀行AI世代職場技能調查顯示，AI不但普遍運用在日常生活中，更開始成為職場標配，有超過9成3的上班族認為，AI是職場的必備技能，其中對AI接受度最高的產業是科技業、金融業以及大眾傳播業，另有5成1的上班族已經在職場上運用AI。

1111人力銀行與雲端技術領導者Amazon Web Services（AWS）共同策畫「AI驅動 未來職場」研討會今天於政大公企中心登場，邀請中華民國全國工業總會秘書長呂正華、DataDecision技術長尹相志、國科會TAIDE專案主責專家成員蔡宗翰、聯合聚晶股份有限公司財務暨人資副理鄭惠如、KKCompany雲端智慧業務群總經理黃柏淞等，多位產官學專家與會，揭示企業如何有效整合AI、借助AI進行決策，在瞬息萬變的時代保持領先優勢。

隨著更多企業採用AI技術，傳統工作正面臨挑戰，為了直面AI帶來的職場變革，調查發現，5成1的上班族已經在職場上運用AI，其中幾乎天天使用38.7%、一周超過3次20.1%、一周1到2次12.5%。

進一步詢問上班族使用AI的原因，包括個人興趣70.5%、提高工作效率68.7%、增加就業機會56.3%、增加對市場需求的適應能力54.2%，至於學習的方式以自學比率最高74.0%，其次是線上課程57.9%、參加研討會或工作坊34.6%、向同事親友請教30.1%，以及公司內部培訓18.4%。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，國發會預估AI產業人才缺口高達2.5萬人，從行政院4年國家發展計劃中，不但將AI列入政府發展五大信賴產業，115年產值還要突破兆元，可以看出AI對國力的影響舉足輕重。隨著技術的進展，AI在職場上的運用越發多元，其中科技業是帶動AI發展的浪頭，是當前AI技術運用最普及的產業，AI技能可以說是從業人員的基本功，從前端的產品設計、創新，到生產流程的自動化都可以透過AI來優化，當然還可以透過AI進行預測分析，帶動產業持續進步。

其次，數位金融的普及大幅改變金融業的生態，智能化的金融服務模式對從業人員來說是巨大挑戰，智能客服、聊天機器人正在取代傳統櫃台與電話客服的工作，金融從業人員必須持續學習新技能、提升自己在數位金融領域的專業知識，才能爭得一席之地。

而大眾傳播領域與內容的產製息息相關，可以用來生成內容的AI早已被從業人員大量運用，眾多影音、社群平台也會利用AI來分析用戶的瀏覽紀錄、喜好與行為數據，提供受眾量身定製的內容推薦，AI技術在大眾傳播領域的應用不僅提高內容生產的效率，也優化了用戶體驗，提升傳播效果。