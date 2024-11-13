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大立光獲高盛力挺喊「買進」 上調目標價至3,485元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

光學鏡頭廠大立光（3008）13日盤中最高價達2,420元，最大漲幅逾7.3%，表現亮眼。對此，外資高盛證券釋出最新看法，認為大立光仍具有約51%的上行空間，因此將評級由「中立」上調至「買進」、目標價由3,000元升至3,485元，調幅16.1%。

展望後市，高盛證券上調大立光2025年、2026年的淨利預測，分別為41%和54%。主要成長動能在於，隨著iPhone出貨量的穩步增長，預計2024至2026年增速將約達到0%、4%和6%。

其次，智慧型手機外觀設計將轉變，包括輕薄、摺疊機型等，推動相機鏡頭規格升級，以帶來更好的性能，因此對於技術領導者大立光而言更加有利。

此外，在穩定的智慧型手機市場中，相較於毛利率較低的舜宇光學，大立光將重點放在2千萬畫素（20MP）以上的高端鏡頭，持續提升市場優勢。

雖然近期大立光因零件製造淡季，和市場對智慧型手機增長需求缺乏信心下，導致股價疲軟。事實上，高盛認為，2025年首季新機型的推出將為終端需求注入新活力。

高盛預估，至2027年，大立光營業利潤率可回升至43%，相較2023、2024年的37%、39%有所提升，因此在上行空間達51%的情況下，將評級由「中立」上調至「買進」、目標價由3,000元升至3,485元，調幅16.1%，後市可期。

大立光 智慧型手機

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