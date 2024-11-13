晶片禁令只是開端？台積電話題不斷 高雄廠發現未爆彈、台南廠帶動地價漲

台積電近日頻繁登上新聞版面，每個動向都吸引台灣人的高度關注。除了高雄廠挖到未爆彈、台南擴廠帶動科學園區地價外，川普當選後，台積電的全球晶片佈局也受到各界高度關注。

台積電高雄楠梓廠區11日發現未爆彈，陸軍第八軍團指揮部表示，鑑定後為早期遺留500磅空用炸彈殘體乙發，引信斷裂，批號不明，無危安顧慮，已移運入庫妥存，並依程序完成銷毀處理作業。高雄經發局表示，目前施工團隊已恢復現場清理工作，並按計劃推進施工，未來將持續監督施工安全，保障工地和市民的安全。

台積電南科斥資逾170億擴廠 帶動地價年增約4.1%

近年來，國內產業積極擴廠，加上政府推動「管住不管工商」的打炒房政策，使工業區地價不斷上漲。在各縣市中，以台南工業區地價指數增幅最高，年增約4.1%。台積電今年斥資逾170億元，購買群創南科四廠近10萬坪廠房，進一步帶動台南工業用地的熱絡交易。目前南科的產值已超越竹科，穩居三大科學園區之首。未來南科三期擴建計劃也將持續推動周邊工業不動產的交易熱度。

台積電晶片疑遭華為透過白手套取得 美國祭出7奈米AI晶片禁令

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

台積電近期在國際上也成為焦點，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/11/09～2024/11/11）期間統計調查，「台積電晶片」近三日熱門關鍵字，出現「華為、910B、商務部、奈米」等字詞。半導體研究機構Tech Insights報告指出，經拆解發現華為昇騰910B處理器是使用台積電7奈米製程，但台積電表示，自2020年9月中旬就不再向華為出貨，疑似透過白手套向台積電下單。美國商務部下令台積電11日起，禁止提供陸企7奈米以下AI晶片，以及未來若中國客戶欲在先進製程開案，皆須接受嚴格審查以確保晶片非用於AI或其他受限制用途。

陸企沒台積電晶片「短多長空」？分析師：有利中國晶片自主發展

分析師表示，雖然此舉可能會給陸企帶來一些短期痛苦，但反而可能有利於中國而晶片製造業自主發展。台積電停止供貨可能影響自身整體5%至8%的營收表現，但由於全球AI晶片需求強勁，加上台積電對先進製程客戶的漲價即將生效，可望稀釋部分衝擊。有網友表示，「7奈米已經是iphone11了耶幹嘛這麼計較」、「美國是要扼殺中國的AI發展」、「等著看小米的自研晶片誰做的」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月09日至2024年11月11日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、IG、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台積電晶片』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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