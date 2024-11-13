台積電中科零廢製造中心正式商轉 3家綠色關鍵夥伴曝光

台積電（2330）13日舉辦「台中零廢製造中心商轉典禮暨環境部碳捕捉合作備忘錄簽署儀式」，宣布台中零廢製造中心正式商轉。台積公司與綠色技術合作夥伴長春石化、成信實業與立盈環保科技、供應鏈夥伴、大專院校、產業公協會及政府代表，共同見證綠色製造里程碑。

台積公司致力成為全球永續標竿企業，持續應用創新技術驅動資源循環等綠色製造實績，全方位強化環保行動，實現與地球生態共好的理念。台中零廢製造中心為領先全球半導體業界整合型能資源循環場域，亦是台積公司的第一座循環經濟示範中心。

秉持「減廢最大量、環境效益最大化、管理風險最小化」三大原則，台中零廢製造中心設有氟化鈣污泥回收廠、氧化矽污泥回收廠、有機溶劑熱回收廠，及異丙醇回收廠等四大回收處理廠區，不僅確保廢棄資源不外流，所純化再生的化學品自 2023 年試運轉以來，已 100% 達再生產品允收標準，不僅可供其他產業使用，後續亦將發展電子級再生化學品，以重新投入半導體製程應用，削減原物料開採需求，開創循環經濟嶄新模式。

以全廠區滿載計算，台中零廢製造中心每年可為台積公司減少 13 萬公噸的廢棄物委外處理量，相當於中科廠區廢棄物總量的 85%以上。據環境損益分析，每年可削減約新台幣 15 億元環境成本，其中包括 4 萬公噸、逾110 座大安森林公園負碳量的減碳效益。

邁向淨零排放，台中零廢製造中心同時為台灣第一個導入「薄膜碳捕捉技術」的示範場域。

台積公司與環境部完成合作備忘錄簽署，共同發展薄膜碳捕捉技術，後續將導入一般廢棄物熱處理（焚化）設施焚化爐，以創新的減碳技術擴大永續影響力。

台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛於典禮致詞時表示：「對台積公司而言，推動循環經濟不僅是責任，更是契機。身為全球半導體製造的領導者，我們深知自己在環境保護和資源管理上的使命。透過台中零廢製造中心，期待驅動各產業更重視並投入循環經濟，加速發展動能，共同為下一代創造一個更美好的地球。」

台積公司資深副總經理暨企業永續（ESG）委員會主席何麗梅表示：「台積公司除深耕先進技術藍圖，亦積極實踐永續承諾。呼應第二十八屆聯合國氣候變遷大會（COP 28）轉型脫離化石燃料之決議，透過零廢製造中心建置計畫，我們致力兼容科技與永續發展，攜手利害關係人迎向共榮與成長。」

台積電強調，公司以實際行動實現永續承諾，台中零廢製造中心採綠建築設計，建置雨水回收系統與太陽能發電裝置，未來將複製其成功經驗至更多海內外廠區所在地，實踐聯合國第十二項永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），擴大ESG 正向影響力。