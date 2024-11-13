百度AI火 釋單英業達 大陸CSP巨頭...老神在在

美禁止陸企尋求7奈米以下AI晶片代工，台積電（2330）與轉投資創意面臨訂單流失壓力之際，大陸雲端服務供應（CSP）巨頭百度顯得老神在在，昨（12）日透露旗下AI模型文心大模型「勢頭非常猛」，日均使用量半年內大增逾7.5倍，後市看俏。

百度AI業務持續喊衝，為後續爭取成為蘋果Apple Intelligence在大陸合作夥伴奠下契機，台灣AI伺服器代工夥伴英業達（2356）同步迎來大單，高喊「現階段來自大陸客戶訂單拉貨動能強勁」。

美國對陸新禁令使得台積電、創意無法再承接大陸客戶7奈米以下AI晶片訂單，重挫百度、阿里等重量級陸企自研AI晶片之路。業界分析，百度唱旺其AI布局，未受美最新禁令影響，應與先前已備足充裕的AI晶片，且改採購輝達、超微降規晶片有關，也因AI晶片來源無虞，持續下單英業達。

英業達強調，本季AI伺服器動能續強，陸系客戶拉貨成長幅度最大，隱約透露百度AI建置動能強勁。英業達出貨陸系客戶以組裝與測試產線（L10）至整機櫃解決方案（L12）為主。

百度自主研發的第一代AI晶片崑崙1，採用三星14奈米製程生產，第二代崑崙芯2則採台積電7奈米製程代工生產。隨著美國祭出新禁令，市場原先預期，百度自研AI晶片恐遭箝制而斷炊。

不過，百度董事長兼執行長李彥宏昨日在「2024年百度世界大會」上，自詡百度為「中國AI的扛旗者」，並為旗下AI業務文心大模型營運報佳音，高呼文心大模型日均使用量已超過15億，半年內大增逾7.5倍，「勢頭非常猛」，儼然並不擔心美政府新禁令的影響。