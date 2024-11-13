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台積電董事會核准 5,020億資本預算通過

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

台積電（2330）董事會昨（12）日通過調高季配息至每股4.5元之餘，也核准高達154億7,995萬美元（約新台幣5,020億元）的資本預算案，以及在不高於600億元的額度內，於國內市場分次募集無擔保普通公司債。

台積電表示，此次資本預算案主要為因應基於市場需求預測，以及技術開發藍圖所制定的長期產能規畫，內容包括廠房興建及廠務設施工程、建置先進製程產能、2025年研發資本預算與經常性資本預算，以及2025年資本化租賃資產等。

其中，不動產及資本化租賃資產的預算為112.15億美元，在先進製程產能、研發及經常性資本預算等機器設備方面，預計投入42.65億美元。

台積電預期，相關先進製程產能、研發及經常性資本預算等機器設備的預計交易對象，包括應材、艾司摩爾（ASML）、科磊、科林研發等93家廠商；不動產及資本化租賃資產的交易相對人則達上百家。

台積電先前提到，每年資本支出規畫都基於未來幾年的成長預測，且資本支出和產能規畫是基於長期結構性市場需求。隨著結構性AI相關需求依舊強勁，台積電持續投資以支持客戶成長。

台積電 資本支出

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