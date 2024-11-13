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台積電加碼配息 Q3發4.5元…全年每股現金股利總額至少17元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
台積電12日公告，董事會通過擬配發第3季每股現金股利4.5元，高於第2季的每股現金股利4元。 路透
台積電12日公告，董事會通過擬配發第3季每股現金股利4.5元，高於第2季的每股現金股利4元。 路透

台積電（2330）昨（12）日公告，董事會通過擬配發第3季每股現金股利4.5元，高於第2季的每股現金股利4元。這是台積電今年第二度調高季配息，逾139萬名股東樂透。外界推估，台積電今年四個季度配發的每股現金股利總額，將至少達17元。

台積電第3季稅後純益3,252.6億元，每股純益12.54元，創新高，董事會大方配息，第3季配發每股現金股利4.5元，普通股配息基準日訂定為2025年3月24日，除息交易日則為2025年3月18日。

台積電去年第4季每股現金股利為3.5元，今年第1季與第2季每股現金股利都為4元，第3季進一步提高到4.5元。

台積電先前表示，其股利政策是可持續且穩定成長，且每年／季分派現金股利將不會較前一年／季低。該公司致力於營收與獲利的長期成長，並視公司獲利成長與自由現金流量，評估現金股利，確保現金股利得以穩定且可持續性地使股東的長期報酬極大化。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，若未處分手中持股，2024年第3季獲配股利估約5.625億元。台積電董事長魏哲家持股639萬2,834股，也將有2,876萬元股息。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有74.4億元入帳。

台積電 股利

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