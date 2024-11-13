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鴻海轉投資…夏普轉虧為盈 上季淨利1.5億美元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
夏普上季淨利242.5億日圓，擺脫去年同期虧損態勢，比分析師原本預估平均值出色。 （路透）
夏普上季淨利242.5億日圓，擺脫去年同期虧損態勢，比分析師原本預估平均值出色。 （路透）

鴻海（2317）轉投資夏普昨（12）日公布，上季淨利242.5億日圓（1.5億美元），擺脫去年同期虧損陰霾，優於市場預期。鴻海將在明（14）日舉行線上法說會，夏普財報亮眼，並積極轉型，不再是鴻海業外包袱，為鴻海法說會提前開啟好兆頭。

夏普昨天公布鴻海董座劉揚偉兼任夏普會長後的第一張營運成績單。據夏普揭露的2024會計年度第2季財報，單季營業利益62.9億日圓，年增425.9%，高於分析師預估中間值34.1億日圓。

夏普上季淨利242.5億日圓，擺脫去年同期虧損態勢，比分析師原本預估平均值虧損14.7億日圓出色；當季銷售淨額5,644.5億日圓，分析師預估中間值為5,509.8億日圓。

展望2024會計年度，夏普維持營業利益100億日圓的財測目標，市場分析師的預估中間值為155.1億日圓；全年度淨利預估值維持在50億日圓，分析師預估中間值為106.2億日圓；全年度銷售淨額預估值維持在2.10兆日圓，市場分析師預估中間值為2.3兆日圓。

此外，夏普分別與日本軟體銀行，以及KDDI合作的人工智慧（AI）資料中心建置案，已進入簽約階段。

夏普正在快速轉型，旗下生產電視大型液晶面板的大阪堺工廠（SDP）在8月21日已經停產，開啟了夏普轉型走向AI資料中心的新時代。

日本系統委託研發商Datasection之前宣布，已和夏普、KDDI、美超微簽訂了基本協議，四家公司將展開協商、計畫將夏普SDP打造成亞洲最大規模的AI資料中心、將搭載輝達（Nvidia）最先進GPU「GB200 NVL72」，目標早期讓該AI資料中心進行運轉。此案預期在2025年初會計年度可以完成。

至於夏普與軟體銀行的資料中心合作案，預期可以在2024年會計年度（到2025年第1季止）之內完成。軟體銀行是在6月時宣布將利用夏普的堺工廠，興建大規模的AI資料中心，軟銀將使用到44萬平方公尺的面積，以及150MW（百萬瓦）電力，預定2025年啟用營運。

分析師 日本 軟體銀行

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