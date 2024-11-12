中光電獲2024年度「CHR 健康企業公民」銀獎肯定

第六屆CHR健康企業公民獎頒獎典禮於日前舉行，共有21家企業於226家參賽企業中脫穎而出，獲頒金、銀、銅獎。中光電（5371）首度參賽即榮獲2024「CHR健康企業公民」大型企業製造業組「銀獎」肯定，總經理林惠姿表示：「中強光電非常積極推動九大面向健康促進措施，從健康篩檢、健康促進計畫、均衡飲食方針、身心靈紓壓活動等，全面提升員工整體的健康與福祉，以期改善員工的身心健康並增進職場幸福感，非常感謝主辦單位的肯定。」

中強光電自行研發的IoT健康監控平台，提供員工定期自主量測體重、血壓等健康數值，並可線上查詢個人紀錄，以便員工自主健康管理。為降低員工久坐風險，除了提供人體工學椅之外，另設置行動辦公室，讓員工可依據需求選擇不同的辦公環境。

中光電每年都會安排員工健康檢查，利用健檢問卷及健康訪談，規劃以員工需求為導向的檢查方向，並提供免費低劑量肺部電腦斷層檢查及心電圖檢查給特定族群，加以保障中高齡員工的健康。為改善員工們的健康狀態，更推動i健康計畫，依員工健康狀態客製化運動處方，安排為期4周的運動，精準提供個人化健康指導和改進方案，平均每人運動處方完成度達85%以上，參與者的體重、體脂肪獲得有效改善達50%以上。

為讓員工吃得健康，中光電推動廠內自種水培蔬菜，以供應蔬菜沙拉讓同仁們享用，甚至因此愛上蔬食料理。亦採購小農有機蔬菜，作為廠內餐廳食材的來源，搭配特聘營養師規劃低卡輕食餐以及健康水果餐，提供同仁們多樣化且美味健康的餐食選擇。

上班時間，舉辦具有特色的健康促進活動，幫助同仁紓解壓力並促進團隊合作默契，例如：廠內運動會，讓同仁在廠內體驗輕艇泛舟和划船的樂趣。由高階主管帶領團隊參與競賽，增加團隊活力，或是安排肩頸按摩服務、DIY溫馨手作及心靈講座等活動。除了利用線上運動平台推廣各式健康知識及運動，讓員工及社會大眾都可參與，並鼓勵同仁們攜帶眷屬一同參加由永續委員會舉辦中強光電愛之光公益路跑，一起為愛而跑，為健康而跑。不論是廠內、廠外、線上、線下，中光電員工均可以感受職場健康幸福感。