矽格興建中興三廠 搶食AI晶片測試商機
IC封測廠矽格公司（6257）今（11）日在竹東鎮中興路舉行中興三廠興建動土儀式，本次新建廠房工程包含土木及機電，估計投入新台幣26億，將興建地下兩層，地上七層，總樓板面積達3萬6340平方公尺的高科技廠房，預計在2027年第1季完工。將整合3A:先進測試技(Advance test technology)、自動化(Automation) 、AI智慧工廠(AI factory)，瞄準AI、ASIC、Automotive 客群，預計工廠完工運轉後將提供約1200新人的工作機會。
矽格表示，最近國際政經環境大變化所帶來的衝擊與挑戰，未來諸多行業恐將面對更多的不確定性。然而半導體已經是全球戰略資源，只要未來幾年能帶動半導體晶片銷售成長，預料將有更多來自於3A所帶動的需求，矽格也會努力整合3A科技來抓緊商機。除了廠房硬體建設之外，同步運用3A新科技，精益求精、加強研發、工程、製造、品質等能力；將矽格的強項與這些重大的軟硬體投資結合，進而轉換成強大的接單能力來爭取客戶訂單。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施斷軌雲霄飛車、新品搶先看
📢 老婆傻眼老公去藥局「集點換到PS5 Pro」！男人們的默契齊聲見證：是真的
📢 Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元
📢 11月便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
📢 OTT串流平台優惠整理！MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言