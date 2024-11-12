快訊

宋再臨享年39歲 警在公寓查獲「2頁遺書、尼古丁原液」…離世前IG留一句話

國1南下三重路段4車連環撞 下班尖峰時刻回堵4公里

矽格興建中興三廠 搶食AI晶片測試商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
矽格中興三廠今日舉行動土儀式，搶食AI晶片測試商機。圖／矽格提供
矽格中興三廠今日舉行動土儀式，搶食AI晶片測試商機。圖／矽格提供

IC封測廠矽格公司（6257）今（11）日在竹東鎮中興路舉行中興三廠興建動土儀式，本次新建廠房工程包含土木及機電，估計投入新台幣26億，將興建地下兩層，地上七層，總樓板面積達3萬6340平方公尺的高科技廠房，預計在2027年第1季完工。將整合3A:先進測試技(Advance test technology)、自動化(Automation) 、AI智慧工廠(AI factory)，瞄準AI、ASIC、Automotive 客群，預計工廠完工運轉後將提供約1200新人的工作機會。          

矽格表示，最近國際政經環境大變化所帶來的衝擊與挑戰，未來諸多行業恐將面對更多的不確定性。然而半導體已經是全球戰略資源，只要未來幾年能帶動半導體晶片銷售成長，預料將有更多來自於3A所帶動的需求，矽格也會努力整合3A科技來抓緊商機。除了廠房硬體建設之外，同步運用3A新科技，精益求精、加強研發、工程、製造、品質等能力；將矽格的強項與這些重大的軟硬體投資結合，進而轉換成強大的接單能力來爭取客戶訂單。

矽格中興三廠今日舉行動土儀式，搶食AI晶片測試商機。圖／矽格提供
矽格中興三廠今日舉行動土儀式，搶食AI晶片測試商機。圖／矽格提供

AI 半導體 矽格

延伸閱讀

美列管7奈米以下製造生產 將防堵繞道海外向台積電投片

美國新一波管制晶片禁令 童子賢這樣看

市場憂7奈米風暴衝擊 台積電大跌回測月線

7奈米風暴傷到台韓中 阿里旗下平頭哥恐受重創

相關新聞

Counterpoint：儘管Apple退出 MicroLED市場前景依舊強勁

根據Counterpoint Research發表的《MicroLED顯示技術與市場展望報告》顯示，由於Apple取消M...

鴻海旗下夏普轉型有成 第2季轉虧為盈

外電報導指出，鴻海（2317）旗下夏普（Sharp）12日發布2024會計年度第2季財報，營運表現超出分析師預期。夏普2...

TrendForce：鴻海深化固態電池布局 或先拿二輪車練兵

鴻海（2317）子公司富士康近日於中國大陸河南全資成立富士康新能源電池（鄭州）有限公司，經營範圍包含電池製造、電池銷售、...

美列管7奈米以下製造生產 將防堵繞道海外向台積電投片

供應鏈透露，台積電自11月11日起，向中國出口的7奈米及以下先進製程晶片，需經美國商務部審查批准後才能出貨。雖台積電和美...

安森美推出領先業界的類比和混合訊號Treo平台

安森美（onsemi）宣布推出Treo平台，這是採用先進65奈米節點的BCD（Bipolar–CMOS -DMOS，功率...

第一座國防算力中心將落地！中科院大秀無人機AI應用

第一座國防專用AI算力中心將落腳嘉義民雄！中科院（國家中山科學研究院）因應AI科技導入無人機趨勢，本周將發表展示結合生成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。