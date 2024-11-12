矽格興建中興三廠 搶食AI晶片測試商機

IC封測廠矽格公司（6257）今（11）日在竹東鎮中興路舉行中興三廠興建動土儀式，本次新建廠房工程包含土木及機電，估計投入新台幣26億，將興建地下兩層，地上七層，總樓板面積達3萬6340平方公尺的高科技廠房，預計在2027年第1季完工。將整合3A:先進測試技(Advance test technology)、自動化(Automation) 、AI智慧工廠(AI factory)，瞄準AI、ASIC、Automotive 客群，預計工廠完工運轉後將提供約1200新人的工作機會。

矽格表示，最近國際政經環境大變化所帶來的衝擊與挑戰，未來諸多行業恐將面對更多的不確定性。然而半導體已經是全球戰略資源，只要未來幾年能帶動半導體晶片銷售成長，預料將有更多來自於3A所帶動的需求，矽格也會努力整合3A科技來抓緊商機。除了廠房硬體建設之外，同步運用3A新科技，精益求精、加強研發、工程、製造、品質等能力；將矽格的強項與這些重大的軟硬體投資結合，進而轉換成強大的接單能力來爭取客戶訂單。 矽格中興三廠今日舉行動土儀式，搶食AI晶片測試商機。圖／矽格提供