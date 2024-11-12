Counterpoint：儘管Apple退出 MicroLED市場前景依舊強勁

根據Counterpoint Research發表的《MicroLED顯示技術與市場展望報告》顯示，由於Apple取消MicroLED Apple Watch的推出，市場預測與2023年相比有顯著改變。原本預期穿戴裝置會是MicroLED顯示器的最大應用領域，現在已降至僅次於電視和AR／VR的第三位。

Counterpoint認為，Apple的退出並未完全動搖產業發展，包括友達（2409）（AUO）成功成為MicroLED智慧手錶的新領頭羊，並向Tag Heuer和Garmin供應面板。AUO在2024年已成功提升良率，並計畫於明年進一步降低成本。雖然MicroLED的價格預計仍將遠高於OLED，但在高階或專業裝置中，MicroLED仍具備市場潛力，Counterpoint因此上調AUO面板的出貨量預測。

在AR／VR領域，目前已有部分智慧眼鏡使用MicroLED顯示器。這些顯示器有時被稱為「LEDoS」（LED on Silicon），因其採用矽CMOS基板製造。Meta已展示其基於MicroLED顯示和碳化矽導光板的Orion智慧眼鏡。然而，Orion目前仍為概念裝置，尚未進入量產。MicroLED被視為未來智慧眼鏡的關鍵技術，但要展現全彩顯示仍面臨挑戰。

在MicroLED電視領域，三星（Samsung）為領先品牌，目前在美國市場推出三款機型，價格起跳為11萬美元。儘管價格無法與OLED電視競爭，MicroLED可以提供比OLED更大的尺寸，因此定位為高階家庭劇院的首選解決方案。TCL也已進入此市場，競爭可能帶來一定的價格壓力。假設價格每年都能顯著下降，電視市場將成為主要營收增長動力。基於此情境，MicroLED顯示器的總營收預計到2026年將比2024年成長九倍。