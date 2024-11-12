眾福科商用智能充電站顯示器 在德國慕尼黑電子展亮相
戶外強固型顯示器解決方案商眾福科技（3168）參加2024年慕尼黑電子展，展示多項創新技術，包括最新的商用充電站智能顯示器。眾福科展出專為極端氣候設計的強固型顯示器，具備對流散熱及防塵設計，確保整機防水防塵，並經過耐候性驗證，有效解決EV充電站面板老化問題，確保顯示效果持久穩定，提供高階充電站人機介面的完整解決方案。
位於偏遠地區的自助充電站需要一個完善的後台系統，以便在全天候營運中即時排除各種狀況。此系統搭配自動車牌辨識（ANPR）技術，深入了解車主的使用習慣，並即時提供充電狀態、使用者資訊及其他相關數據，以提升使用者體驗並改善充電過程。透過24小時智能客服平台進行溝通並排除障礙，確保每位消費者獲得良好的使用者體驗，並促使營運商更願意投資升級終端服務系統。
展會於12日至15日在德國慕尼黑舉行，吸引全球電子產業的關注。隨著戶外顯示需求迅速增長，眾福科將持續提供高性能、耐用且具備先進技術的顯示解決方案，以滿足各種極端環境下的應用需求。除了廣溫度範圍和廣視角外，無論是高亮度、高對比度、高硬度，或是抗刮、防水、防塵、抗震、抗反射、抗腐蝕等嚴苛要求，眾福科都將提供符合客戶需求的戶外強固型顯示器解決方案。
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