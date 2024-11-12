快訊

另類流水席！宜蘭淹水名店「阿芳鹹粥」也淪陷 客人雙腳泡水中吃午餐

猛搖頭部害3月大女嬰失明、發展遲緩重殘 無照保母改重判7年半

遠傳參加資訊月 以AI加持智慧生活、秀科技力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）表示，將參加自11月14日至11月17日在台北世貿一館展開的2024資訊月，以AI加持智慧生活，大秀科技力。

遠傳表示，今年資訊月以「AI新生活」為主題，帶來豐富的AI服務與產品，為生活增添智慧與便利。遠傳多項創新AI應用，包括遠傳friDay影音AI個人化推片、遠傳心生活App的智慧推薦、以及AI技術加持的防詐防駭服務，連基地台都是透過AI節能選址，皆展現遠傳藉AI技術全面數位升級的佳績。

此外，遠傳指出，民眾於資訊月期間，至遠傳展場體驗「AI新生活」，即可享受多重好康！體驗【問AI】互動選片享遠傳friDay影音30天免費看到飽；透過互動小遊戲了解遠傳如何應用AI打詐防駭、AI技術節能即可免費獲取多項贈品。更好康的是，下載「遠傳心生活App」，可現場領Mister Donut甜甜圈，打卡分享再加碼送7-11咖啡券，體驗AI生活又有下午茶，就在資訊月遠傳展場！

近年遠傳更積極圈粉，遠傳表示，遠傳心生活App以「行動生活」為核心，為用戶打造全方位行動生活圈，整合多元實用的「生活服務好康優惠」，透過AI分析，快速理解並預測用戶需求，推薦最合適的優惠，並依照用戶持有的遠傳幣及使用軌跡，提供最佳的兌換品項，有效提升用戶黏著度與忠誠度。

而遠傳線上客服機器人【愛瑪】，全方位的AI客服機制，快速協助用戶解決問題，並打造「有個性、有溫度」的互動情境，簡單的發問，即可得到最完整的資訊和服務。

近年來，詐騙電話和訊息層出不窮，遠傳表示，推出全台首創的「AI預測詐騙自動偵測系統」，成功攔截超過九成的詐騙電話和簡訊，獲得刑事警察局肯定。遠傳「防駭心守護」和「兒少心守護」則提供全方位的安全保護，連上遠傳網路即可自動阻擋風險網站，無需下載任何程式。「防駭心守護」每月平均攔截3,100萬次風險網站，其中82%為毒駭類型，全球毒駭資料庫也即時更新，每月偵測1.1萬個新的風險網站，用戶個資與財產得以獲得保障，並可透過「遠傳心生活」App查詢專屬守護報告，了解被攔截的風險數據。「兒少心守護」則專為家長打造，自動過濾不適合的網站內容，並協助管理孩子的上網時間。

對於地球環境永續發展，遠傳表示，積極運用AI技術加速淨零轉型，首創5G「AI基地台選址」、減少不必要的重複投資，對網路進行自動化的實時監控、網路流量預測與優化，平均可節省25%能耗，經參數優化後，部分時段更可節能高達46%。今年AI應用從遠傳區域站點擴大部署至5G全網，達成年減約5萬噸碳排放量，不僅致力提供用戶更快、更穩、更環保的網路，也為節能減碳盡最大心力。

5G AI 遠傳電信

延伸閱讀

遠傳報喜 第3季獲利超越財測

遠傳法說會／合併亞太綜效提前達標 第3季淨利登八年新高

00929配息降到0.11元投資人喊停損！ KN先生「三點事情釐清」：ETF名稱已告訴你

00713越來越貴追高還是出場？ 達人就高股息ETF本質和產業配置分析

相關新聞

鴻海旗下夏普轉型有成 第2季轉虧為盈

外電報導指出，鴻海（2317）旗下夏普（Sharp）12日發布2024會計年度第2季財報，營運表現超出分析師預期。夏普2...

Counterpoint：儘管Apple退出 MicroLED市場前景依舊強勁

根據Counterpoint Research發表的《MicroLED顯示技術與市場展望報告》顯示，由於Apple取消M...

TrendForce：鴻海深化固態電池布局 或先拿二輪車練兵

鴻海（2317）子公司富士康近日於中國大陸河南全資成立富士康新能源電池（鄭州）有限公司，經營範圍包含電池製造、電池銷售、...

美列管7奈米以下製造生產 將防堵繞道海外向台積電投片

供應鏈透露，台積電自11月11日起，向中國出口的7奈米及以下先進製程晶片，需經美國商務部審查批准後才能出貨。雖台積電和美...

安森美推出領先業界的類比和混合訊號Treo平台

安森美（onsemi）宣布推出Treo平台，這是採用先進65奈米節點的BCD（Bipolar–CMOS -DMOS，功率...

第一座國防算力中心將落地！中科院大秀無人機AI應用

第一座國防專用AI算力中心將落腳嘉義民雄！中科院（國家中山科學研究院）因應AI科技導入無人機趨勢，本周將發表展示結合生成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。