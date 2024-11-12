遠傳參加資訊月 以AI加持智慧生活、秀科技力

遠傳電信（4904）表示，將參加自11月14日至11月17日在台北世貿一館展開的2024資訊月，以AI加持智慧生活，大秀科技力。

遠傳表示，今年資訊月以「AI新生活」為主題，帶來豐富的AI服務與產品，為生活增添智慧與便利。遠傳多項創新AI應用，包括遠傳friDay影音AI個人化推片、遠傳心生活App的智慧推薦、以及AI技術加持的防詐防駭服務，連基地台都是透過AI節能選址，皆展現遠傳藉AI技術全面數位升級的佳績。

此外，遠傳指出，民眾於資訊月期間，至遠傳展場體驗「AI新生活」，即可享受多重好康！體驗【問AI】互動選片享遠傳friDay影音30天免費看到飽；透過互動小遊戲了解遠傳如何應用AI打詐防駭、AI技術節能即可免費獲取多項贈品。更好康的是，下載「遠傳心生活App」，可現場領Mister Donut甜甜圈，打卡分享再加碼送7-11咖啡券，體驗AI生活又有下午茶，就在資訊月遠傳展場！

近年遠傳更積極圈粉，遠傳表示，遠傳心生活App以「行動生活」為核心，為用戶打造全方位行動生活圈，整合多元實用的「生活服務好康優惠」，透過AI分析，快速理解並預測用戶需求，推薦最合適的優惠，並依照用戶持有的遠傳幣及使用軌跡，提供最佳的兌換品項，有效提升用戶黏著度與忠誠度。

而遠傳線上客服機器人【愛瑪】，全方位的AI客服機制，快速協助用戶解決問題，並打造「有個性、有溫度」的互動情境，簡單的發問，即可得到最完整的資訊和服務。

近年來，詐騙電話和訊息層出不窮，遠傳表示，推出全台首創的「AI預測詐騙自動偵測系統」，成功攔截超過九成的詐騙電話和簡訊，獲得刑事警察局肯定。遠傳「防駭心守護」和「兒少心守護」則提供全方位的安全保護，連上遠傳網路即可自動阻擋風險網站，無需下載任何程式。「防駭心守護」每月平均攔截3,100萬次風險網站，其中82%為毒駭類型，全球毒駭資料庫也即時更新，每月偵測1.1萬個新的風險網站，用戶個資與財產得以獲得保障，並可透過「遠傳心生活」App查詢專屬守護報告，了解被攔截的風險數據。「兒少心守護」則專為家長打造，自動過濾不適合的網站內容，並協助管理孩子的上網時間。

對於地球環境永續發展，遠傳表示，積極運用AI技術加速淨零轉型，首創5G「AI基地台選址」、減少不必要的重複投資，對網路進行自動化的實時監控、網路流量預測與優化，平均可節省25%能耗，經參數優化後，部分時段更可節能高達46%。今年AI應用從遠傳區域站點擴大部署至5G全網，達成年減約5萬噸碳排放量，不僅致力提供用戶更快、更穩、更環保的網路，也為節能減碳盡最大心力。