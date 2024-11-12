鴻海旗下夏普轉型有成 第2季轉虧為盈

外電報導指出，鴻海（2317）旗下夏普（Sharp）12日發布2024會計年度第2季財報，營運表現超出分析師預期。夏普2024會計年度第2季營業利益62.9億日圓，年增425.9%，高於市場分析師預估中值的34.1億日圓。

夏普2024會計年度第2季淨利為242.5億日圓，較去年同期轉虧為盈，市場分析師預估中值為虧損14.7億日圓；當季銷售淨額5,644.5億日圓，市場分析師的預估中值為5,509.8億日圓。

展望2024會計年度，夏普維持營業利益100億日圓的財測目標，市場分析師的預估中值為155.1億日圓；全年度淨利預估值維持在50億日圓，市場分析師的預估中值為106.2億日圓；全年度銷售淨額預估值維持在2.10兆日圓，市場分析師的預估中值為2.3兆日圓。

夏普正在快速轉型，旗下生產電視大型液晶面板的大阪堺工廠（SDP）在8月21日已經停產，開啟了夏普轉型走向人工智慧（AI）資料中心的新時代。

日本系統委託研發商Datasection之前宣布，已和夏普、KDDI、美超微（Supermicro）簽訂了基本協議，四家公司將展開協商、計畫將夏普SDP打造成亞洲最大規模的AI資料中心、將搭載輝達（NVIDIA）最先進GPU「GB200 NVL72」，目標早期讓該AI資料中心進行運轉。

除了軟銀與KDD，日本雲端服務供應商（CSP）巨擘暨輝達（NVIDIA）的戰略合作夥伴櫻花網路株式會社（SAKURA Inernet）的AI資料中心，也傳出要進駐夏普的堺工廠，可以看出，SDP已經成為炙手可熱的AI資料中心，夏普全面轉型，協助鴻海集團鞏固其在AI伺服器的領先地位。