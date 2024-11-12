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中華電信前進資訊月 打造「AI 生活，精采隨我」體驗

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

2024年資訊月將於11月14日至11月17日在台北世貿一館登場，中華電信（2412）今年以「AI生活，精采隨我」為主題設攤，展出「行動」、「影視」、「固網」和「加值應用服務」四大主題，供民眾體驗創新AI科技的生活應用，凡於現場申辦精采5G、HiNet光世代、MOD和Hami Video等指定方案可享展場加碼優惠。

中華電信表示，於資訊月展出多款5G AI手機、平板和筆電提供民眾體驗，凡申辦精采5G月繳1,399元以上方案，搭配Samsung Galaxy S24 Ultra享購機折價2,000元、Samsung Galaxy Z Fold6/Z Flip6/S24系列等折價1,000元，加碼送Hami Video影劇館+1年（價值2,388元）或防駭守門員行動版2年（價值1,200元）免月租好禮2選1；申辦精采5G購機約或精采5G贈點約24個月以上約期，贈送2GB流量券3張，入手指定AI機型加碼再送行李箱、電腦包等展場好禮。

此外，中華電信指出，現場新申請/升速HiNet光世代速在必行3.0方案，加碼再送7-11商品卡500元；現場新申請MOD+自選餐（全選）+「影劇館+」可享1,200元Hami Point或7-11商品卡；透過指定Hami Video年約付費方案申辦Hami Video電視館、影劇館+等各館服務，可享每館加贈Hami Point 100點、最高400點（1點等於1元）。

中華電信更於現場展出多項AI加值應用服務，包括「是方i健康」模擬餐廳用餐情境，只要以手機拍照食物模型，即可透過AI分析計算食物中的三大營養素與熱量資訊，打造專屬健康計畫，現場下載APP完成AI飲食辨識體驗即可獲得超商50元商品卡，再抽遊戲主機等好禮，申租指定方案還可獲得價值1,200元旅行袋。

中華電信另一項AI加值服務為「來電答鈴：AI自錄鈴」只需於網頁上點選「AI產出文案」、「AI幫我念」與「生成語音」即可設計出獨一而二的專屬來電答鈴，展期加贈來電答鈴+AI自錄鈴首月月租1元優惠序號。

5G AI MOD 中華電信

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