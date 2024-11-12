提升生產力！ 華碩攜手JustCo打造雙螢行動辦公室
華碩（2357）12日宣布，與亞洲共享辦公空間領導品牌JustCo擴大合作，為企業共築更完美、高效的工作場域；憑藉去年ZenScreen租賃服務的成功基礎，華碩此次在JustCo台灣四個據點同步設置「ASUS雙螢體驗區」，會員將能隨心所欲延伸桌面，輕鬆搞定多視窗作業，大幅提升生產力。無論是需要強大顯示圖形處理能力的創意與影像工作者，還是追求效率與靈活性的跨國公司，都能找到最稱心的專業螢幕。
華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝表示，身為台灣螢幕品牌龍頭，華碩已連續穩踞市占第一超過15年，並長期投注心力，為各行各業量身訂製最無與倫比的顯示解決方案，很高興有機會能再次與JustCo聯手，提供會員更加優質的硬體設備與工作環境，共創雙贏。
JustCo副總裁兼台灣負責人陳兆慶也提到，JustCo一直以來皆致力為會員打造更具生產力、更靈活的工作環境，助其事業蓬勃發展；本次與華碩合作推出的雙螢體驗區不僅是一個全新的里程碑，亦充分展現出雙方卓越的創新實力，以及對於提升現代辦公品質的共同承諾。
未來，華碩與JustCo也計劃將「ASUS雙螢體驗區」陸續推廣至JustCo全球據點，包括：澳洲的雪梨、墨爾本，還有亞太地區其他主要城市，要讓更多企業用戶受益，在數位化轉型加速的時代中，樹立業界新標竿。
依JustCo內部統計資料顯示，有70%的會員主要以筆記型電腦工作，經深入分析後發現，不同使用者在螢幕尺寸、顯示效果和操作便利性上需求各異；因此，華碩和JustCo特別精選多款螢幕，希望前來的每位會員都能獲得事半功倍的絕佳優勢。
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