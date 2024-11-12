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VicOne攜手三星半導體 拓展車用生態圈、強化SDV資安

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球車用資安領導廠商VicOne宣布與全球先進半導體技術業者三星半導體（Samsung Semiconductor）策略合作。將利用VicOne的新一代入侵檢測與防護系統（IDPS）和三星半導體的Exynos Auto V920系統單晶片（SOC）共同保護軟體定義車輛（SDV）的網路安全。目標是為車廠製造商（OEM）提供最佳的汽車網路安全保障，以及為駕駛人的安全出行奠定堅實基礎。

汽車產業加速朝著自動駕駛和SDV發展，SDV的軟體安全性變得至關重要。因為網路威脅帶來重大安全風險，而VicOne和三星半導體共同加強先進車輛的網路安全防禦，將VicOne汽車網路安全系統的軟體xCarbon部署於三星Exynos Auto V920車載處理器的開發板。雙方將在德國慕尼黑電子展（electronica）中展示其解決方案和三星開發模板的組合。

三大合作項目包括先進的軟硬體整合，VicOne的xCarbon IDPS將無縫支援三星半導體最先進的V920 SOC系列。因此，Exynos Auto V920的神經處理單元（NPU）將作為VicOne下一代IDPS的基礎，實現即時威脅偵測和快速回應。

其次是增強的汽車威脅情報，透過VicOne在汽車網路安全方面的專業知識，雙方開發專為SDV量身定製的威脅情報模型。這些模型未來將持續分析來自各種感測器、ECU和通訊通道的資料流，主動識別異常情況和潛在的未知威脅。因此，為車輛安全營運中心（VSOC）團隊即時提供了有關網路攻擊流程和內容的見解，為團隊爭取多一些時間找出對策、解決問題。

動態適應性部分，將利用運行於Exynos Auto V920神經處理單元（NPU）的機器學習演算法，隨著威脅的演變而動態因應不斷變化的威脅。不僅即時更新，威脅特徵碼（threat signatures）亦將全面覆蓋整個SDV以確保提供強大的保護。

VicOne執行長鄭奕立表示，雙方將重新定義SDV安全標準。這個解決方案不僅可以幫助車廠製造商和供應商滿足監管要求並成功、順利地開展業務，為車主提供所需的網路安全，實現暢通無阻的安全駕駛體驗。希望繼續並擴大與三星半導體的合作。

三星 半導體 軟體

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