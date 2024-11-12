智冠攜手高雄市調查局 簽署合作備忘錄

為強化資訊安全與防護竊密，智冠科技（5478）與法務部調查局高雄市調查處簽署「國家資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄（MOU）」，由智冠科技董事長王俊博和法務部調查局高雄市調查處處長謝宜璋於簽約儀式中宣布產官合作，未來將深化交流、分享資訊防護經驗，以建立資安聯防機制，進一步提升企業數位韌性。

提升資安及營業秘密保護 智冠科技攜手調查局共同簽署合作備忘錄

新興科技發展下企業也面臨多元威脅，根據過往經驗，遊戲產業最常遇見的兩大資安議題，分別是DDOS流量攻擊及遊戲帳號盜用；智冠集團重視企業永續發展（ESG），多年將公司治理落實於社會責任，積極配合政府、刑事警察局等執法單位，積極防範電腦犯罪，希望藉由與高雄市調查處簽署合作備忘錄的機會，共同攜手合作，透過資料交換及情資分享，彼此建立聯防機制以嚇阻電腦犯罪及駭客攻擊事件，持續守護公司的資訊安全、營業秘密與用戶權益。

高雄市調查處謝宜璋處長分享，「臺灣是遭受境外網路攻擊、全球資安攻防的一級戰區，行政團隊支持資安產業發展，持續與核心產業簽署合作備忘錄，積極交流、深化產官合作，強化國家整體資通安全法律規範，促進政府跨機關的合作及區域聯防，並建立安全可信賴的智慧國家」。

未來智冠集團將與調查局緊密合作，建立資安聯防及營業秘密保護機制，期能達到有效防堵、早期預警、緊急應變、持續維運之目標，確保資訊與消費者的財產安全。