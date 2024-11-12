快訊

豪雨狂炸！台鐵新馬至蘇澳新站「軌道如河道」雙線不通

與2003年米勒颱風相似！吳聖宇：天兔颱風陣雨恐集中東南部

男人圓夢！大樹藥局真的可以換PS5 免費兌換規則曝光、網大讚：老公很喜歡

智冠攜手高雄市調查局 簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

為強化資訊安全與防護竊密，智冠科技（5478）與法務部調查局高雄市調查處簽署「國家資通安全聯防、營業秘密保護與情資分享合作備忘錄（MOU）」，由智冠科技董事長王俊博和法務部調查局高雄市調查處處長謝宜璋於簽約儀式中宣布產官合作，未來將深化交流、分享資訊防護經驗，以建立資安聯防機制，進一步提升企業數位韌性。

提升資安及營業秘密保護 智冠科技攜手調查局共同簽署合作備忘錄

新興科技發展下企業也面臨多元威脅，根據過往經驗，遊戲產業最常遇見的兩大資安議題，分別是DDOS流量攻擊及遊戲帳號盜用；智冠集團重視企業永續發展（ESG），多年將公司治理落實於社會責任，積極配合政府、刑事警察局等執法單位，積極防範電腦犯罪，希望藉由與高雄市調查處簽署合作備忘錄的機會，共同攜手合作，透過資料交換及情資分享，彼此建立聯防機制以嚇阻電腦犯罪及駭客攻擊事件，持續守護公司的資訊安全、營業秘密與用戶權益。

高雄市調查處謝宜璋處長分享，「臺灣是遭受境外網路攻擊、全球資安攻防的一級戰區，行政團隊支持資安產業發展，持續與核心產業簽署合作備忘錄，積極交流、深化產官合作，強化國家整體資通安全法律規範，促進政府跨機關的合作及區域聯防，並建立安全可信賴的智慧國家」。

未來智冠集團將與調查局緊密合作，建立資安聯防及營業秘密保護機制，期能達到有效防堵、早期預警、緊急應變、持續維運之目標，確保資訊與消費者的財產安全。

智冠 調查局 資安

延伸閱讀

盼議會速審預算 陳其邁：市政推動一日不能停

高市推動廢除公寓大廈化糞池 114年持續補助

後座掉落風扇釀6車8人傷 高雄騎士卻肇事逃逸下場慘了

網路賣家接單賣假車牌 500組偽造車牌仍路上趴趴走

相關新聞

美列管7奈米以下製造生產 將防堵繞道海外向台積電投片

供應鏈透露，台積電自11月11日起，向中國出口的7奈米及以下先進製程晶片，需經美國商務部審查批准後才能出貨。雖台積電和美...

TrendForce：鴻海深化固態電池布局 或先拿二輪車練兵

鴻海（2317）子公司富士康近日於中國大陸河南全資成立富士康新能源電池（鄭州）有限公司，經營範圍包含電池製造、電池銷售、...

安森美推出領先業界的類比和混合訊號Treo平台

安森美（onsemi）宣布推出Treo平台，這是採用先進65奈米節點的BCD（Bipolar–CMOS -DMOS，功率...

第一座國防算力中心將落地！中科院大秀無人機AI應用

第一座國防專用AI算力中心將落腳嘉義民雄！中科院（國家中山科學研究院）因應AI科技導入無人機趨勢，本周將發表展示結合生成...

水汙費預告調漲 晶圓半導體等2千家業者受影響

為鼓勵事業與污水下水道系統持續投入改善減排，環境部12日預告修正「事業及污水下水道系統水污染防治費收費辦法」，除合理化微...

台積電市值降至1兆美元 落居全球第10名

美股道瓊、標準普爾和那斯達克指數11日收盤同創新高，費城半導體指數下挫2.54%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。