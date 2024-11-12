快訊

豪雨狂炸！台鐵新馬至蘇澳新站「軌道如河道」雙線不通

與2003年米勒颱風相似！吳聖宇：天兔颱風陣雨恐集中東南部

男人圓夢！大樹藥局真的可以換PS5 免費兌換規則曝光、網大讚：老公很喜歡

台灣又拿「亞太第一」第3季每周被網路攻擊次數逾4千次

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI驅動與雲端交付的網路安全平台廠商Check Point Software的威脅情報部門Check Point Research數據顯示，今年第3季全球平均每周網路攻擊次數為1,876次，相較去年同期增加75%。台灣的網路攻擊情況尤為嚴重，平均每周遭受 4,129次攻擊，位居亞太地區之首。

Check Point Research 統計，2024年5月至10月的六個月內，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商（平均每周 7,046次攻擊）、政府與軍事機構（平均每周5,357次）和製造業（平均每周4,175 次）。

此外，全球第3季最常被用於網路釣魚攻擊的前五大品牌分別為微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）、臉書（Facebook）和 WhatsApp。

Check Point Software 2024 年第3季全球網路攻擊數據統計重點，首先是攻擊紀錄創新高，2024年第3季，全球各組織平均每周遭受1,876次攻擊，較去年同期增加了75%，與上一季相比上升了15%。就全球各產業遭受攻擊情形來看，「教育與研究機構」成為最易遭攻擊的產業，每周平均遭到 3,828 次攻擊，接著分別為「政府與軍事機構（2,553 次）」和「醫療保健機構（2,434 次）」。

以全球各地區來看，非洲是全球遭受最多網路攻擊的地區，每周平均遭受3,370次攻擊（年增 90%），歐洲和拉丁美洲亦有顯著增加。至於亞太地區，每周平均2,863 次（年增55%），其中台灣尤為嚴重，每周平均4,129 次（年增 44%），位居亞太第一。

值得關注的是，台灣遭受網路攻擊最劇烈，2024年5月至10月，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商（平均每周遭受7,046次攻擊）、政府與軍事機構（5,357次）和製造業（4,175次）。

更加明顯的是勒索病毒肆虐，共有超過1,230起勒索病毒事件，以北美最為嚴重，占57%，其次為歐洲，占24%。

2024 年第3季全球數位環境經歷了前所未有的網路攻擊劇增，不僅突顯組織面臨的網路威脅在數量和強度上都顯著升級，也揭示了網路犯罪戰術的演變，進一步顯示出加強網路防禦的迫切性。Check Point Software建議透過採取積極主動的網路安全方針，賦能組織在不斷變化的威脅環境中保護其資產，確保營運持續性。

網路攻擊

延伸閱讀

安理會討論勒索軟體 陸副代表：抵制網路軍事化和網路軍備競賽

資料外洩、網路攻擊 資安險可理賠

PwC全球網路安全報告出爐 77％企業欲增預算強化資安

資安即國安 賴總統：持續提升資安產業發展

相關新聞

美列管7奈米以下製造生產 將防堵繞道海外向台積電投片

供應鏈透露，台積電自11月11日起，向中國出口的7奈米及以下先進製程晶片，需經美國商務部審查批准後才能出貨。雖台積電和美...

TrendForce：鴻海深化固態電池布局 或先拿二輪車練兵

鴻海（2317）子公司富士康近日於中國大陸河南全資成立富士康新能源電池（鄭州）有限公司，經營範圍包含電池製造、電池銷售、...

安森美推出領先業界的類比和混合訊號Treo平台

安森美（onsemi）宣布推出Treo平台，這是採用先進65奈米節點的BCD（Bipolar–CMOS -DMOS，功率...

第一座國防算力中心將落地！中科院大秀無人機AI應用

第一座國防專用AI算力中心將落腳嘉義民雄！中科院（國家中山科學研究院）因應AI科技導入無人機趨勢，本周將發表展示結合生成...

水汙費預告調漲 晶圓半導體等2千家業者受影響

為鼓勵事業與污水下水道系統持續投入改善減排，環境部12日預告修正「事業及污水下水道系統水污染防治費收費辦法」，除合理化微...

台積電市值降至1兆美元 落居全球第10名

美股道瓊、標準普爾和那斯達克指數11日收盤同創新高，費城半導體指數下挫2.54%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。