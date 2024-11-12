台灣又拿「亞太第一」第3季每周被網路攻擊次數逾4千次

AI驅動與雲端交付的網路安全平台廠商Check Point Software的威脅情報部門Check Point Research數據顯示，今年第3季全球平均每周網路攻擊次數為1,876次，相較去年同期增加75%。台灣的網路攻擊情況尤為嚴重，平均每周遭受 4,129次攻擊，位居亞太地區之首。

Check Point Research 統計，2024年5月至10月的六個月內，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商（平均每周 7,046次攻擊）、政府與軍事機構（平均每周5,357次）和製造業（平均每周4,175 次）。

此外，全球第3季最常被用於網路釣魚攻擊的前五大品牌分別為微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）、臉書（Facebook）和 WhatsApp。

Check Point Software 2024 年第3季全球網路攻擊數據統計重點，首先是攻擊紀錄創新高，2024年第3季，全球各組織平均每周遭受1,876次攻擊，較去年同期增加了75%，與上一季相比上升了15%。就全球各產業遭受攻擊情形來看，「教育與研究機構」成為最易遭攻擊的產業，每周平均遭到 3,828 次攻擊，接著分別為「政府與軍事機構（2,553 次）」和「醫療保健機構（2,434 次）」。

以全球各地區來看，非洲是全球遭受最多網路攻擊的地區，每周平均遭受3,370次攻擊（年增 90%），歐洲和拉丁美洲亦有顯著增加。至於亞太地區，每周平均2,863 次（年增55%），其中台灣尤為嚴重，每周平均4,129 次（年增 44%），位居亞太第一。

值得關注的是，台灣遭受網路攻擊最劇烈，2024年5月至10月，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商（平均每周遭受7,046次攻擊）、政府與軍事機構（5,357次）和製造業（4,175次）。

更加明顯的是勒索病毒肆虐，共有超過1,230起勒索病毒事件，以北美最為嚴重，占57%，其次為歐洲，占24%。

2024 年第3季全球數位環境經歷了前所未有的網路攻擊劇增，不僅突顯組織面臨的網路威脅在數量和強度上都顯著升級，也揭示了網路犯罪戰術的演變，進一步顯示出加強網路防禦的迫切性。Check Point Software建議透過採取積極主動的網路安全方針，賦能組織在不斷變化的威脅環境中保護其資產，確保營運持續性。