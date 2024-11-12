台灣又拿「亞太第一」第3季每周被網路攻擊次數逾4千次
AI驅動與雲端交付的網路安全平台廠商Check Point Software的威脅情報部門Check Point Research數據顯示，今年第3季全球平均每周網路攻擊次數為1,876次，相較去年同期增加75%。台灣的網路攻擊情況尤為嚴重，平均每周遭受 4,129次攻擊，位居亞太地區之首。
Check Point Research 統計，2024年5月至10月的六個月內，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商（平均每周 7,046次攻擊）、政府與軍事機構（平均每周5,357次）和製造業（平均每周4,175 次）。
此外，全球第3季最常被用於網路釣魚攻擊的前五大品牌分別為微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）、臉書（Facebook）和 WhatsApp。
Check Point Software 2024 年第3季全球網路攻擊數據統計重點，首先是攻擊紀錄創新高，2024年第3季，全球各組織平均每周遭受1,876次攻擊，較去年同期增加了75%，與上一季相比上升了15%。就全球各產業遭受攻擊情形來看，「教育與研究機構」成為最易遭攻擊的產業，每周平均遭到 3,828 次攻擊，接著分別為「政府與軍事機構（2,553 次）」和「醫療保健機構（2,434 次）」。
以全球各地區來看，非洲是全球遭受最多網路攻擊的地區，每周平均遭受3,370次攻擊（年增 90%），歐洲和拉丁美洲亦有顯著增加。至於亞太地區，每周平均2,863 次（年增55%），其中台灣尤為嚴重，每周平均4,129 次（年增 44%），位居亞太第一。
值得關注的是，台灣遭受網路攻擊最劇烈，2024年5月至10月，台灣受攻擊次數最多的前三大產業依序為硬體供應商（平均每周遭受7,046次攻擊）、政府與軍事機構（5,357次）和製造業（4,175次）。
更加明顯的是勒索病毒肆虐，共有超過1,230起勒索病毒事件，以北美最為嚴重，占57%，其次為歐洲，占24%。
2024 年第3季全球數位環境經歷了前所未有的網路攻擊劇增，不僅突顯組織面臨的網路威脅在數量和強度上都顯著升級，也揭示了網路犯罪戰術的演變，進一步顯示出加強網路防禦的迫切性。Check Point Software建議透過採取積極主動的網路安全方針，賦能組織在不斷變化的威脅環境中保護其資產，確保營運持續性。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 日本環球影城「咚奇剛國度」12月11日開幕！園區設施斷軌雲霄飛車、新品搶先看
📢 老婆傻眼老公去藥局「集點換到PS5 Pro」！男人們的默契齊聲見證：是真的
📢 Netflix雙11送「漲價大禮」！月費最高悄漲18%超驚人 每月比Max貴161元
📢 11月便宜資費懶人包／4G吃到飽488！5G搶市4百有找、再送千元小禮
📢 OTT串流平台優惠整理！MyVideo低於3折、LINE TV免千元
📢 LINE免費貼圖精選12組！「我不雞道」大玩諧音哏 黑貓椒滴滴超Q
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言