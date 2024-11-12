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TrendForce：鴻海深化固態電池布局 或先拿二輪車練兵

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）子公司富士康近日於中國大陸河南全資成立富士康新能源電池（鄭州）有限公司，經營範圍包含電池製造、電池銷售、汽車零組件研發等業務。TrendForce分析，鴻海布局固態電池前期將與其他電池製造商合作，並從技術開發難度較低的製造環節切入，預期先在二輪車市場累積實力。

固態電池已成為全球電池製造商角力的其中一項下一代電池技術，由於製造難度大、成本高，至今還未達到規模化量產。如美國QuantumScape、Solid Power、SES等企業創業十多年，皆尚未量產車用固態電池，僅聚合物基車用固態電池，以及特殊領域使用的微型固態電池已達成商業應用。

TrendForce表示，鴻海作為固態電池領域的新進者，難以在短時間內掌握從材料、電極到電芯、模組及系統的開發和製造能力，因此其前期將主要透過與電池製造商合作，同時從技術開發難度相對較低的製造環節切入，例如以Pack廠商的角色入局，並結合其電動汽車製造業務，之後再逐步建立包括材料、電芯和電池包在內的電池供應鏈。

鴻海2020年宣布將投入固態電池技術，隔年於台灣成立子公司SolidEdge Solution，從事固態電池材料研發，2022年在高雄破土興建首座生產磷酸鐵鋰（LFP）電池的工廠。2023年鴻海的固態電池業務迎來重大合作，其與SolidEdge Solution和Blue Solutions簽署合作備忘錄，共同為電動二輪車開發固態電池生態系統，最初瞄準印尼市場。

TrendForce指出，鴻海與Blue Solutions的合作最初未選擇電動汽車，而是面向電動二輪車應用，應是欲透過二輪車市場磨練固態電池技術。用於電動汽車的固態電池，須在循環壽命、充放電倍率、能量密度、電芯容量等關鍵性能指標上取得均衡的綜合性能，電池包系統的整合難度和製造成本也較高。而二輪車用電池產品帶電量小，製造難度較低，又能接受目前固態電池較高的價格，因此，預料電動二輪車市場將成為鴻海入局固態電池製造領域的「練兵場」。

富士康 鴻海

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