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安森美推出領先業界的類比和混合訊號Treo平台

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
安森美推出領先業界的類比和混合訊號平台。圖／安森美提供
安森美推出領先業界的類比和混合訊號平台。圖／安森美提供

安森美（onsemi）宣布推出Treo平台，這是採用先進65奈米節點的BCD（Bipolar–CMOS -DMOS，功率積體電路整合技術）工藝技術建構的類比和混合訊號平台。 該平台為安森美廣泛的電源和感測解決方案奠定強大基礎，包括高性能和低功耗感測、高效電源管理和專用通信元件。利用該可擴展的單一解決方案，客戶可以簡化和加速現有應用的產品開發，並快速掌握新興市場機會。

當今汽車、工業和AI資料中心市場對電力的需求不斷增加，同時環保法規也更加嚴格，促使這些產業需要提高能效，並在終端應用中也要求更高的性能和功能。此外，醫療可穿戴設備等低功耗設備正變得越來越複雜，需要更智慧和更高能效來改善個人護理並降低設備成本。需要高度整合、先進的電源和感測解決方案，能夠在提供更加智慧化的同時，在整個功率範圍實現更高的能效。

Treo平台不僅具有卓越的性能和功能，還能在領先的節點上支援同產業領先的寬電壓範圍。安森美表示，Treo平台採用類似系統單晶片（SoC）的模組化架構，擁有一套用於構成計算、電源管理、感測和通訊子系統的不斷演進且穩健的IP建構模組。Treo平台採用65奈米工藝節點，具有先進的數文書處理能力和更好的類比IP性能，可以提供本地智慧化和計算功能，達到靈活配置，並顯著提高終端應用的性能和精度。

此外，該平台支持領先業界的 1-90V 寬電壓範圍和高達175°C的工作溫度，使客戶能夠整合從低功耗到高功耗的一系列功能。安森美現可提供基於Treo平台的初始產品系列樣品，包括電壓轉換器、超低功耗 AFE、LDO、超音波感測器、多相控制器和單對乙太網路控制器。到2025年，安森美將提供更廣泛的產品系列，增加更多系統級價值，包括高性能感測器、DC-DC 轉換器、汽車 LED 驅動器、電氣安全 IC、連接產品等。

感測器 控制器 電源管理

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