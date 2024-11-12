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第一座國防算力中心將落地！中科院大秀無人機AI應用

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
無人機執行東部外海偵搜任務。中科院提供
無人機執行東部外海偵搜任務。中科院提供

第一座國防專用AI算力中心將落腳嘉義民雄！中科院（國家中山科學研究院）因應AI科技導入無人機趨勢，本周將發表展示結合生成式AI與影像辨識技術的AI無人機應用，無人機除將有自主飛行決策能力，民雄算力中心將協助國軍AI模型迭代訓練及持續優化驗證，達國防科技AI自主化目標。

中科院研發產製的軍用軍規無人機陸續服役中，包括銳鳶、劍翔及戰術型近程無人機等，上述機種都已陸續部署擔任戰備任務，中科院扮演台灣軍用無人機系統發展領頭羊，目前更率先投入軍用軍規無人機AI系統研發，期望降低人工判讀操控的影響性。

中科院無人機AI模擬及算力中心預計落腳嘉義民雄，將購置高效能輝達（NVIDIA）GPU伺服器，打造台灣第一座專門為國防AI應用建置的算力中心，為為未來AI融入武器研發做準備，未來AI模型的迭代訓練及持續優化，甚至於模擬驗證，都能自主掌握，該中心也鄰近台灣無人機產業園區便於軟硬研發整合，縮短開發期程，降低研發成本。

中科院指出，目前AI算力中心規模仍在規劃階段，故算力及建置規模資訊暫無法對外公開。

中科院11月15日起將於「「113臺南資訊月」，展出3項無人機AI科技應用產品，展現軟、硬體整合實力及研發成果，會場位於大臺南會展中心。

中科院表示，傳統無人機由人工進行操控及情資分析，人為判讀實務面易受到人員素質與戰場迷霧等各項客觀因素的影響，無人機性能未必可充分發揮，受惠於AI算力發展快速，能因應現代戰場變化及威脅，中科院也開發結合生成式AI與影像辨識等技術的AI應用，不僅能自主飛行決策，還能高效率支援偵搜情資及分析判讀。

中科院表示，將於嘉義民雄設立「航太暨無人機產業園區」與「無人機AI模擬及算力中心」，結合中科院研發團隊、民間創新技術及國際合作，擴大AI及無人機應用領域，打造無人機去紅供應鏈，建構國家無人機產業生態系。

2024年是台灣算力中心建置年，除國防AI算力中心規劃建置，包括國際資料中心如NVIDIA、AMD、AWS都宣布來台設置，民間包括日月光（3711）、鴻海（2317）、正崴（2392）、弘憶（3312）、翔耀科技（2438） 也都宣布算力中心投資計畫。

中科院無人機執行影像辨識及空氣品質測試任務。中科院提供
中科院無人機執行影像辨識及空氣品質測試任務。中科院提供
中科院研發的「巡飛彈一型無人機」。記者曾吉松／攝影
中科院研發的「巡飛彈一型無人機」。記者曾吉松／攝影

AI 中科 無人機

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