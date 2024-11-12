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水汙費預告調漲 晶圓半導體等2千家業者受影響

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
水污染防治費開徵10年來都未調漲，圖為社區汙水排水系統。記者鄭超文／攝影
水污染防治費開徵10年來都未調漲，圖為社區汙水排水系統。記者鄭超文／攝影

為鼓勵事業與污水下水道系統持續投入改善減排，環境部12日預告修正「事業及污水下水道系統水污染防治費收費辦法」，除合理化微調有害健康物質費率，也首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目，主要受影響行業包括晶圓半導體製造業、發電廠等。

環境部表示，水污染防治費從2015年5月開徵畜牧業以外事業及污水下水道、2017年開徵畜牧業，初期優惠徵收只到2020年，隨後便進入全額開徵，統計平均年收入約4.7億元。

統計發現，開徵後污染排放量並沒有因為列管家數成長而增加，2017年至2023年化學需氧量(COD)年排放量已從5.3萬噸大幅降至3.9萬噸，懸浮固體(SS)從1.3萬噸降至0.9萬噸，排放減量顯著，COD已有減量27%，SS也有減量32%。

環境部水保司表示，水污費開徵近10年來費率未曾調整，提報費率審議委員會，專家同意應該要合理化微調費率，河川污染指數統計嚴重污染源因以氨氮的達標率最低，卻未納入徵收項目，另鋅、錫重金屬具累積性也尚未徵收，因此此次修正新增徵收氨氮、鋅及錫，以提升業者減污意願。

本次調整正式施行後，水保司指出，第一年徵收費額約增加8,600萬元，受影響事業及下水道系計2,200家，約九成每年增加費額均低於2萬元，主要衝擊行業為工業區下水道系統、科學園區下水道系統、晶圓半導體製造業、發電廠、印刷電路板製造業及電鍍業。

水保司強調，本次新增項目及調整費率採5年分年遞減，至第6年全額徵收等配套，另COD及SS費率本次未有調整，故實際受影響之家數相對有限。

因應調整費率及新增徵收項目，環境部透露，也將同步規劃投資抵減費額制度，將新增費額用於補助創新研發及建立示範案場，並針對新投資具能資源化效益處理設施，得檢具文件申請水污費抵減，符合淨零碳排及循環經濟等國際趨勢，並給予充分配套緩衝措施因應。

半導體 製造業

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