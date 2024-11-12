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分拆熱能事業部予子公司 高力股臨會通過

中央社／ 台北12日電

熱處理業者高力為優化資源配置，9月董事會通過擬分拆熱能事業部，移轉予100%持股的新設子公司高力熱能科技公司，今天股東臨時會正式拍板通過。

高力將所屬熱能事業部以既存分割方式移給100%持有的新設子公司高力熱能科技，希望藉此提升彈性效率，達到集團分工合作，以掌握AI資料中心散熱產業成長契機。

高力指出，此次策略分割屬組織調整，高力因分割而持有子公司的股權價值與事業營業價值相等，對股東權益無影響。

未來母子公司在分工上，子公司高力熱能將專注於資通訊產業，發展資料中心液冷散熱系統產品及委託設計、製造代工服務；母公司高力則持續拓展硬銲型板式熱交換器市場，並加快在燃料電池、氫能、儲能及新能源等事業的進展。

高力熱能事業部自2015年起切入伺服器液冷散熱技術領域，累積多年研發設計能力與產品製造，以及服務經驗，能依據客戶應用所需的液冷系統規格進行協同設計、產品開發、製造量產，目前已打進AI伺服器產業鏈。

高力看好隨著生成式AI帶來許多創新應用，新的AI資料中心運算需求持續攀升，並帶動液冷散熱架構的強勁需求，希望透過成立高力熱能，凸顯核心競爭力，全力把握這波AI散熱產業成長契機。

AI

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