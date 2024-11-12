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堡達：切入AI伺服器供應鏈 明年AI業績看增15%

中央社／ 台北12日電

被動元件代理商堡達董事長陳家裕今天表示，已切入人工智慧AI伺服器供應鏈，預估2025年AI應用較今年成長幅度可到15%，堡達正評估是否在越南設立服務據點。

堡達上午與日本廠商SINFONIA舉行幹細胞自動化培養設備進駐發表會，會後陳家裕接受媒體短暫採訪。

談到2025年營運展望，陳家裕評估，明年業績目標和今年差不多，堡達持續透過提供電子代工服務（EMS）等客戶被動元件產品，切入人工智慧AI伺服器供應鏈。

展望AI應用布局，陳家裕表示，目前人工智慧應用占堡達整體業績比重約2成，預估明年AI應用較今年成長幅度可到15%。

陳家裕坦言，明年個人電腦應用表現待觀察，中國大陸市場需求疲軟，整體被動元件市況還是看好AI應用，明年市況仍需審慎應對，觀察美國總統當選人川普上任後的政策進展。

在東南亞布局，陳家裕透露，堡達正評估是否在越南設立服務據點，因應客戶在越南擴廠對被動元件需求，最快2025年可明朗。

堡達積極布局幹細胞培養自動化技術，先前引進Panasonic幹細胞自動培養系統，今天再宣布引進日本SINFONIA幹細胞自動化培養設備，陳家裕期盼，未來生技應用占堡達整體業績比重目標到3成以上。

AI 幹細胞 被動元件

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