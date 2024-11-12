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商研院AI暨碳管理啟動儀式 15日台南登場

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為助力台灣產業在全球市場中保持競爭優勢，商業發展研究院將攜手大綜電腦及東訊公司，於11月15日在台南「資訊月」展會舉辦「商研院AI暨碳管理聯合展」啟動儀式記者會，由商研院董事長許添財親臨出席，揭開活動序幕。

許添財表示，透過台南「資訊月」此平台，展示AI技術與碳管理領域的最新研究成果與應用技術，期望藉由前瞻性的智慧化解決方案與AI賦能技術，協助國內企業加速邁向淨零永續與數位轉型。

許添財進一步指出，「淨零即服務（Net Zero as a Service）」的創新商業模式，將為廣大的中小企業提供具體而有效的解決方案，協助其在減碳與數位智能轉型上並行推進，加速永續發展進程，創造更高的產業價值。

商研院表示，「商研院AI暨碳管理啟動儀式」聚焦的亮點技術與應用包含：【ESG淨零永續減碳管理平台】、【商研院產業服務平台(CDRI View)】、【AI醫療輔助軟體/AI 工業預知保養軟體】、【工安及消防/AI雲端辨識系統】、【生產力/AI會議記錄助理】、【儲能規劃/儲能建置】。

商研院指出，活動將於11月15日上午在大台南會展中心7-11旁展區舉行，展期至11月18日止。透過展示各項創新應用，期望促進業界交流，助力產業智慧化升級，共同邁向ESG永續發展新時代。

AI 許添財 軟體

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