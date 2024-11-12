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美國新一波管制晶片禁令 童子賢這樣看
美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工，對台積（2330）造成影響，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢12日指出，目前中美兩大板塊對抗，雙方互相管制，我們只能靜觀其變，希望這些管制能早日達成共識落幕。
童子賢今日以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席「2024綠色科技新創競賽頒獎典禮」，媒體詢問美方對中國大陸業者祭出最新7奈米以下先進製程晶片投片升級管制看法。
對此，童子賢表示，台積電創辦人張忠謀曾感慨全球化已死，也就是說從1990年代蘇聯解體，到最後歐盟、歐元成立，曾經帶給這世界一片祥和美好。
童子賢指出，但最近十年國際環境比1990年代更緊張，本來這個世界倚仗合作及產業分工，但有一種對抗全球化的浪潮是我們不要分工、把製造搬回家最好，這叫反全球化。
童子賢認為，七奈米晶片管制也是這樣風波的一部分，目前處於中美兩大經濟與政治板塊對抗，兩個經濟體互相管制，不是只有美國在管制AI晶片，近一個月中國大陸也在管制無人機關鍵零組件。
他說，我們只能靜觀其變，希望早日和平，全球回到經濟相互合作，相信可以增加地球文明的效率，減少摩擦、增加溝通，進而避免衝突，希望這些管制能早日有天達成共識落幕，這樣才有利台灣經濟發展，廠商出口也比較不受干擾。
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