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半導體風雲／台積電組先進封裝艦隊 加速因應川普新政

台積電市值降至1兆美元 落居全球第10名

中央社／ 新竹12日電
台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.55%，收在194.05美元，市值滑落至1兆美元，被特斯拉和波克夏海瑟威超越，排名落居全球第10。。 （路透）
台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.55%，收在194.05美元，市值滑落至1兆美元，被特斯拉和波克夏海瑟威超越，排名落居全球第10。。 （路透）

美股道瓊、標準普爾和那斯達克指數11日收盤同創新高，費城半導體指數下挫2.54%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.55%，收在194.05美元，市值滑落至1兆美元，被特斯拉和波克夏海瑟威超越，排名落居全球第10。

川普勝選重返白宮效應持續發酵，美股11日多數收高，道瓊工業指數上漲304.14點，收在44293.13點，標準普爾500指數上漲5.81點，收在6001.35點，那斯達克指數上漲11.99點，收在19298.77點。

費城半導體指數走勢相對疲弱，下跌134.13點，跌幅2.54%。台積電近日傳出遭美國商務部要求暫停向中國客戶供應人工智慧（AI）的先進晶片，法人認為台積電AI晶片以美系客戶為主，事件對台積電營運影響應有限，但台積電ADR依然走弱。

台積電ADR下挫7.15美元，收在194.05美元，跌幅3.55%。據Companiesmarketcap統計，台積電市值滑落至1兆60億美元，落居全球第10。

特斯拉（Tesla）市值攀高至1.12兆美元，躍居全球第8；波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）市值攀升至1兆60億美元，居全球第9。

台積電今天股價同步走弱，盤中最低達1055元，下跌30元，市值滑落至新台幣27.35兆元，影響大盤約242點。

台積電 美國商務部

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