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高雄中古屋也狂漲 這區早一年入手少付2百萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
橋頭區房價漲勢猛，早一年入手，每坪可省約6萬元，為高雄早買早省購屋區冠軍 圖／台灣房屋提供
橋頭區房價漲勢猛，早一年入手，每坪可省約6萬元，為高雄早買早省購屋區冠軍 圖／台灣房屋提供

高雄近年受台積電效應，房價漲勢又快又猛，台灣房屋集團統計，高雄包括左營區、鼓山區、前金區、新興區及橋頭區近一年中古房價漲幅均超過1成。

其中，橋頭區漲勢最猛，近一年每坪單價從20.7萬元上揚至26.7萬元，年漲近3成，等於早一年入手，每坪價差省了高達6萬元，30坪宅更少負擔近200萬元，其漲速及價差表現，榮登高雄早買早省購屋區冠軍。

台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，橋頭區有橋頭科學園區開發計畫，且與楠梓區相鄰，明顯受惠台積電外溢效應，主要購屋熱區集中在橋頭新市鎮，區內新推案不斷，預售最高單價已站上4字頭，拉抬中古房價補漲。

他表示，該區近期中古屋交易多以10年內輕屋齡屋為大宗，房價表現相對更具優勢，目前橋科園區開發進度已超前，施工期程大幅縮短，預料2025年陸續完工後，可創造破萬名高科技就業機會，該區房價漲勢也更為明顯。

目前橋頭新市鎮屋齡8年的中古3房，新屋時期僅1字頭，總價800萬元即可入手，今年已翻倍至3字頭成交，總價跳升2倍，早期進場卡位的購屋族，以如今房價漲勢，確實是早買早省，越早進場成本負擔越低。

除了橋頭，早買早省第2名為新興區，近一年中古房價已從1字站上2字頭，鼓山區則從2字站穩3字頭，從各區價差來看，包含新興、前金、鼓山及左營區，早一年入手，每坪單價皆省了至少3萬元，30坪宅就少負擔了近百萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，新興區及前金區屬於舊市區，整體生活機能優渥成熟，但因腹地開發飽和，近年各大建商多以整合老透天都更方式，獵取精華區土地推案，新案供給買氣攀升，帶動中古房價更具補漲空間，包括棋琴文賢苑、民生高峰會、銳揚YES等輕齡中古屋，成交已至3字頭。

李家妮指出，高雄這五大區域具備增值潛力強、地段機能優、供給需求旺三大特色，支撐房市景氣持續向上，帶動一年之間房價波動大，價格增幅高，購屋族越早卡位可能享受到較大的價格優勢。

高雄5大早買早省購屋區 資料來源／台灣房屋
高雄5大早買早省購屋區 資料來源／台灣房屋

台積電 房價 揚智

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