監視器宣稱符合美國國防授權法 不等於「台灣資安認證」 公平會開罰
公平會委員會議日前決議，鋐進電子有限公司於蝦皮購物網站銷售「昇銳HS-HU6321」監視器主機，刊載有「台灣資安認證」，卻與事實不符，違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣5萬元罰鍰。
公平會表示，上開廣告宣稱整體給人的印象是「昇銳HS-HU6321」監視器主機獲有台灣資訊安全認證機構核發的資安認證，但是經過該會調查，製造商表示該型號商品並未完成台灣資訊安全認證檢測及認證，且鋐進公司也坦承是誤以為該商品使用台灣晶片及貼有NDAA（美國國防授權法案）就是獲得台灣資安認證。所以，鋐進公司在廣告上宣稱有「台灣資安認證」並非事實，足以引起一般大眾對商品品質產生錯誤認知或決定的疑慮，違反公平交易法第21條第1項規定。
公平會提醒，業者刊播廣告時應善盡廣告主的真實表示義務，如果宣稱商品獲有相關認證時，應向製造商或代理商再三確認，以避免觸法。
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