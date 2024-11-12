快訊

高雄6機車「保齡球式」撞成一團釀8傷 竟是電風扇釀禍

任天堂法務出動！控《幻獸帕魯》侵權3項專利 賠償金額僅500萬日圓

「天兔颱風」路徑偏西 賈新興：有機會發布海陸警報

佳世達將開美妝店、併藥廠 打造一條龍連鎖藥局王國

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
佳世達集團董事長陳其宏。王郁倫攝影
佳世達集團董事長陳其宏。王郁倫攝影

佳世達（2352）宣布公開收購諾貝爾進度提前達成，公司承諾至13日前持續收購，醫藥通路將朝大型連鎖化發展，丁丁藥局識別標誌除將改頭換面，還將推出美妝店型、店中店型經營，布局樂齡青銀市場，集團董事長陳其宏受訪指出，藥局通路擴大後，下一個階段目標考慮併購藥廠，打造一條龍醫療體系，跟其他科技同業差異化。

佳世達集團預估醫療事業2025年會是大成長的一年，今年第3季度剛完成併購內視鏡設備及耗材代理商艾伯生技，取得60%股權，9月23日宣布重頭戲是收購諾貝爾寶貝股權，以 175元收購13.95%（普通股522萬股），持股將從26.7%提高至40%以上，目前收購量已經超額，公司預估持續收購到13日止，本季度集團營收將可以「併表」。

醫療事業群總經理楊宏培表示，諾貝爾旗下丁丁藥局未來會有新格局及新的CIS（企業識別標誌），從專注母嬰市場轉型做樂齡青銀，有新店型，藥局外還會做美妝店，本季度陸續改造完成，醫材如助聽器、健康食品都會在丁丁藥局做店中店，加速結合雙方資源。

「通路先行」是佳世達一貫策略，陳其宏表示，連鎖化藥局是趨勢， 「2025年通路布局還會擴大」，似乎為後續加速併購區域型藥局埋下伏筆。

陳其宏表示，一旦連鎖藥局流量變大，達成目標，下一步若有機會，會考慮併購藥廠，變成集團自己掌握藥廠，透過通路來支持藥廠業務，藥廠因此會更知道如何賣商品到全世界，因為通路可以掌握消費者有哪些未被滿足的需求，瞭解世界需求後再去找最好的商品，就不會純燒錢，有錢就能繼續支持營運發展。

陳其宏指出，藥局連鎖化是趨勢，全台灣藥局目前一萬多家，相對分散，大者恆大將是趨勢，地區性藥局也會連鎖化，背後供應鏈跟採購、物流可以整合，產生效益會很大。

陳其宏表示，醫藥不分家，集團一向採取通路先行，醫材會加速布局到各大醫院，後續還有更積極快速擴大計劃，醫院經營的訣竅也已掌握，損益兩平時間點越來越快，未來會加速放大效益。

佳世達醫療布局多元，2008年就投入醫院經營，目前集團內有醫療設備：明基醫（4116）、華鋒科技，耗材：怡安醫療，透析：國韶實業、明基生技、明基透析、凱圖，牙科：明基口腔，聽力醫材：虹韻，內視鏡：艾伯生技，醫療管理：康科特，通路：諾貝爾寶貝（丁丁藥局）、正光藥局。

陳其宏表示，透析器台在台灣跟中國大陸生產，台灣年產能200萬支，供應台灣900萬支市場約四分之一，中國大陸則產能3,000～4,000萬支。

中國大陸經濟緊縮影響佳世達醫療事業業績不小，陳其宏表示，中國醫療制度翻新，中國醫保局推動全國集中採購平台，佳世達大部分醫材均已取得平台供應資格，相對有利。

佳世達的醫療事業分三大類：醫院（蘇州及南京2家醫院）、設備耗材、血液透析三大類事業，合計營收占集團比13%，去年醫療事業營收252億元，今年微幅成長，法人預期2025年諾貝爾營收併表，醫材業務成長，醫療事業營收將超過300億元。

明基醫院已經送件申請港交所上市，目前進入審查期，要通過港交所及中國證監會審查，從送件到上市預計8～12個月，隨後還有路演定價等程序，最後上市時間還未定，公司期望最近有好消息。

佳世達集團董事長陳其宏表示，醫療布局讓集團跟同業有極大差異性。王郁倫攝影
佳世達集團董事長陳其宏表示，醫療布局讓集團跟同業有極大差異性。王郁倫攝影

佳世達 陳其宏

延伸閱讀

遠見高峰會 張育美：AI加值 醫療科技升級成護國群山

成大舉辦「成電論壇」 校長沈孟儒領軍主講數位健康

再添2家生力軍！竹市敬老卡及愛心卡新增合作藥局

「長照藥局」可望興櫃掛牌！跨日合作 幫你顧爸媽

相關新聞

傳美也禁三星供陸晶片 新一波半導體大戰蔓延

美國切斷陸企尋求七奈米以下ＡＩ晶片代工議題延燒，繼台積電即日起停供受規範的大陸客戶之外，傳出南韓科技巨頭三星電子同受美禁...

7奈米風暴傷到台韓中 阿里旗下平頭哥恐受重創

美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工議題延燒，繼台積電停供受規範的大陸客戶，傳出南韓三星同受美禁令限制，無法為陸廠提供...

台積停供陸晶片 外資估影響有限

針對美國商務部發函要求台積電即日起停止供應中國客戶應用於人工智慧（ＡＩ）的七奈米製程或更先進的高階晶片，集邦科技昨天發布...

台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 外資：免驚衝擊有限

美國祭出對大陸新一波半導體禁令，禁止陸企尋求7奈米以下AI晶片代工，台積電因而掃到颱風尾，各界高度關注。外資摩根士丹利、...

台積電高雄廠未來用地 挖到未爆彈

台積電高雄廠未來用地、楠梓科學園區昨（11）日上午包商整地時驚傳挖到一顆未爆彈，引發市場關注後續高雄廠安全與施工進度是否...

台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 創意中槍找權王想對策

台積電籠罩在美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工來源的低氣壓之際，其轉投資特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意也恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。