佳世達將開美妝店、併藥廠 打造一條龍連鎖藥局王國

佳世達（2352）宣布公開收購諾貝爾進度提前達成，公司承諾至13日前持續收購，醫藥通路將朝大型連鎖化發展，丁丁藥局識別標誌除將改頭換面，還將推出美妝店型、店中店型經營，布局樂齡青銀市場，集團董事長陳其宏受訪指出，藥局通路擴大後，下一個階段目標考慮併購藥廠，打造一條龍醫療體系，跟其他科技同業差異化。

佳世達集團預估醫療事業2025年會是大成長的一年，今年第3季度剛完成併購內視鏡設備及耗材代理商艾伯生技，取得60%股權，9月23日宣布重頭戲是收購諾貝爾寶貝股權，以 175元收購13.95%（普通股522萬股），持股將從26.7%提高至40%以上，目前收購量已經超額，公司預估持續收購到13日止，本季度集團營收將可以「併表」。

醫療事業群總經理楊宏培表示，諾貝爾旗下丁丁藥局未來會有新格局及新的CIS（企業識別標誌），從專注母嬰市場轉型做樂齡青銀，有新店型，藥局外還會做美妝店，本季度陸續改造完成，醫材如助聽器、健康食品都會在丁丁藥局做店中店，加速結合雙方資源。

「通路先行」是佳世達一貫策略，陳其宏表示，連鎖化藥局是趨勢， 「2025年通路布局還會擴大」，似乎為後續加速併購區域型藥局埋下伏筆。

陳其宏表示，一旦連鎖藥局流量變大，達成目標，下一步若有機會，會考慮併購藥廠，變成集團自己掌握藥廠，透過通路來支持藥廠業務，藥廠因此會更知道如何賣商品到全世界，因為通路可以掌握消費者有哪些未被滿足的需求，瞭解世界需求後再去找最好的商品，就不會純燒錢，有錢就能繼續支持營運發展。

陳其宏指出，藥局連鎖化是趨勢，全台灣藥局目前一萬多家，相對分散，大者恆大將是趨勢，地區性藥局也會連鎖化，背後供應鏈跟採購、物流可以整合，產生效益會很大。

陳其宏表示，醫藥不分家，集團一向採取通路先行，醫材會加速布局到各大醫院，後續還有更積極快速擴大計劃，醫院經營的訣竅也已掌握，損益兩平時間點越來越快，未來會加速放大效益。

佳世達醫療布局多元，2008年就投入醫院經營，目前集團內有醫療設備：明基醫（4116）、華鋒科技，耗材：怡安醫療，透析：國韶實業、明基生技、明基透析、凱圖，牙科：明基口腔，聽力醫材：虹韻，內視鏡：艾伯生技，醫療管理：康科特，通路：諾貝爾寶貝（丁丁藥局）、正光藥局。

陳其宏表示，透析器台在台灣跟中國大陸生產，台灣年產能200萬支，供應台灣900萬支市場約四分之一，中國大陸則產能3,000～4,000萬支。

中國大陸經濟緊縮影響佳世達醫療事業業績不小，陳其宏表示，中國醫療制度翻新，中國醫保局推動全國集中採購平台，佳世達大部分醫材均已取得平台供應資格，相對有利。

佳世達的醫療事業分三大類：醫院（蘇州及南京2家醫院）、設備耗材、血液透析三大類事業，合計營收占集團比13%，去年醫療事業營收252億元，今年微幅成長，法人預期2025年諾貝爾營收併表，醫材業務成長，醫療事業營收將超過300億元。