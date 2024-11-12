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那斯達克指數再攀新高 資訊科技股票基金利high

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
資訊科技股票型基金績效(資料來源：理柏資訊)
資訊科技股票型基金績效(資料來源：理柏資訊)

川普勝選市場解讀將續挺經濟、挺成長，帶動資金回流資本市場，以科技股為主的那斯達克指數在大型股領軍下突破7月點位再攀新高，使資訊科技股票型基金今年來繳出亮眼成績單，一掃第三季頹勢重回多頭走勢。

投信法人表示，鑒於經濟軟著陸趨勢以及企業減稅預期有利股市表現，加以AI發展與各龍頭企業軍備競賽處於進行式，隨創新技術應用與需求增長帶動，將持續挹注科技產業成長動能，建議可納入聚焦新科技及各區域受惠供應鏈的基金標的，做為掌握趨勢成長題材的配置部位。

川普勝出美股大漲，那斯達克指數強彈站回5日均線再創新高，AI指標股輝達股價也締新猷並超車蘋果，再度坐上全球市值龍頭，並帶動相關基金表現。據統計，今年來績效突出的統一全球新科技、兆豐全球元宇宙科技、復華亞太神龍科技、復華全球物聯網科技、瀚亞美國高科技及聯博國際科技等基金，主要持股皆有納入輝達等科技成長股標的。

復華亞太神龍科技基金經理人王萬里表示，川普強人作風短線可能增添金融市場不確定性，但川普對美股及美國經濟的態度正向，加上AI發展趨勢並不會改變，對美股及科技股後市仍看好，建議逢低偏多操作，此外由於台灣、日本也是重要AI供應鏈，建議可同步納入配置。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞指出，持續看好基本面能見度較高的半導體、通訊類股，因此持股水位中性偏多並適時調整攻擊型和防守型類股比率，來因應因市場變化。

AI 川普 科技股

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