快訊

全球塑膠公約將出爐 我限塑面臨跳票

少子化延燒 18國立高中職提出114學年減招

聽新聞
0:00 / 0:00

台積停供陸晶片 外資估影響有限

聯合報／ 記者簡永祥崔馨方／台北報導

針對美國商務部發函要求台積電即日起停止供應中國客戶應用於人工智慧（ＡＩ）的七奈米製程或更先進的高階晶片，集邦科技昨天發布報告指出，這項禁令將衝擊中國ＡＩ產業發展前景，影響台積電營收約百分之五至八，但有外資評估台積電可透過調漲先進製程晶圓代工價格，影響程度可能更低。

集邦指出，台積電前三季先進製程占比百分之六十七，已成為其主要營收來源。不過，台積大部分七奈米以下製程主要客戶皆為歐美系及台系，即使相關禁令發酵，可能流失部分中國客戶，但預期可透過其他客戶彌補，對其先進製程產能利用率的影響有限。

此外，集邦表示，台積電去年全年和今年前三季來自中國的營收占比百分之十一至百分之十三，若這次先進製程審查擴大或有客戶遭列入實體清單，影響中國ＡＩ相關ＩＣ設計公司、ＩＰ公司，甚至第三方設計服務或其他在台積先進製程開案、流片及量產生意，預估可能影響台積整體百分之五至百分之八的營收表現，但因全球ＡＩ晶片需求強勁，加上台積電對先進製程客戶的漲價即將生效，可望能稀釋部分衝擊。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，台積電營收中，來自中國雲端ＡＩ半導體的收入占比僅約百分之一；此外，中國的雲端服務提供客戶仍可透過其他途徑進口美國晶片供應商的產品，如輝達的Ｈ20和英特爾的Gaudi 3等，此事件對台積電的潛在影響應也極為有限，仍維持台積電「優於大盤」評級、目標價一三三○元不變。

花旗半導體產業分析師陳佳儀也說，統計整體中國客戶僅占台積電營收貢獻約百分之十一，且多為智慧型手機與加密貨幣晶片等非ＡＩ應用。隨著對高效能運算晶片向中國出口的進一步管制，部分訂單可能轉向受管控的晶片，如輝達的Ｈ20等，對台積電而言，仍將帶來正面效益。因此仍對台積電長線前景保持樂觀，並預期明年將迎來更強勁的增長動能，重申對台積電的「買進」評級、目標價維持一五四○元。

半導體 台積電 客戶

延伸閱讀

經部：台積電德國廠帶動供應鏈布局 台德共創雙贏

台積電坐鎮 上半年台南市工業區地價指數年增逾4%最高

台積電停供大陸7奈米以下製程代工服務 集邦估營收影響曝光

台積電停供中國大陸客戶晶片 兩大外資力挺：影響有限、目標價不變

相關新聞

傳美也禁三星供陸晶片 新一波半導體大戰蔓延

美國切斷陸企尋求七奈米以下ＡＩ晶片代工議題延燒，繼台積電即日起停供受規範的大陸客戶之外，傳出南韓科技巨頭三星電子同受美禁...

7奈米風暴傷到台韓中 阿里旗下平頭哥恐受重創

美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工議題延燒，繼台積電停供受規範的大陸客戶，傳出南韓三星同受美禁令限制，無法為陸廠提供...

台積停供陸晶片 外資估影響有限

針對美國商務部發函要求台積電即日起停止供應中國客戶應用於人工智慧（ＡＩ）的七奈米製程或更先進的高階晶片，集邦科技昨天發布...

台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 外資：免驚衝擊有限

美國祭出對大陸新一波半導體禁令，禁止陸企尋求7奈米以下AI晶片代工，台積電因而掃到颱風尾，各界高度關注。外資摩根士丹利、...

台積電高雄廠未來用地 挖到未爆彈

台積電高雄廠未來用地、楠梓科學園區昨（11）日上午包商整地時驚傳挖到一顆未爆彈，引發市場關注後續高雄廠安全與施工進度是否...

台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 創意中槍找權王想對策

台積電籠罩在美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工來源的低氣壓之際，其轉投資特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意也恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。