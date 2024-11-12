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傳美也禁三星供陸晶片 新一波半導體大戰蔓延

聯合報／ 記者尹慧中／台北報導
美國切斷陸企尋求七奈米以下ＡＩ晶片代工議題延燒，繼台積電即日起停供受規範的陸企之外，傳出南韓三星電子同受美禁令限制。（歐新社）
美國切斷陸企尋求七奈米以下ＡＩ晶片代工議題延燒，繼台積電即日起停供受規範的陸企之外，傳出南韓三星電子同受美禁令限制。（歐新社）

美國切斷陸企尋求七奈米以下ＡＩ晶片代工議題延燒，繼台積電即日起停供受規範的大陸客戶之外，傳出南韓科技巨頭三星電子同受美禁令限制，無法為大陸廠商提供相關晶圓代工服務。

業界預期，「純美系色彩」的英特爾也會加入遵循美方規範行列，意味大陸發展先進自研ＡＩ晶片之路遭美方全面封殺，新一波美中半導體大戰戰火正在蔓延，台積電身陷其中之餘，也將再次牽動全球半導體勢力消長，台灣因在全球半導體業居重要地位，同受波及。

受美中新一波半導體大戰開打衝擊，市場憂心台積電來自大陸ＡＩ晶片先進製程客戶訂單恐隨之流失，導致台積電昨天股價未隨十月營收衝上新高利多起舞，一路在盤下游走，盤中一度跌逾百分之二、下探一○七○元；終場跌五元、收一○八五元。

全球目前能提供七奈米以下晶圓代工服務的廠商為台積電、三星、英特爾等三家，大陸晶圓代工龍頭中芯國際雖然號稱有七奈米量產能力，但不具經濟規模與效益。

業界認為，隨著三家主要晶圓代工廠都受美國限制，阿里巴巴旗下ＡＩ晶片設計商平頭哥受創最重，比特大陸、寒武紀等大陸本土ＡＩ晶片新秀也將受影響。

在受創的大陸ＡＩ晶片業者當中，以成立於二○一八年九月的平頭哥最受矚目。平頭哥挾「富爸爸」阿里集團百分之百持股優勢，在先進製程晶片研發速度飛快，旗下「倚天」系列自研晶片製程技術能力達五奈米以下，平頭哥官網提到，該公司開發技術支持ＡＩ於汽車、遊戲、科學研究等各領域廣泛應用。

隨著陸企自研ＡＩ晶片之路受創，意味後續大陸要取得ＡＩ晶片，勢必得靠外購輝達、超微等美企符合白宮規範的降規版產品支援，「總之要看老美臉色」，原本北京要靠自研ＡＩ晶片突破美方包圍的美夢隨之破碎。

美方這一波規範陸企七奈米以下ＡＩ晶片代工新禁令起源於上周傳出台積電發出通知，本月十一日起將暫停供大陸所有ＡＩ客戶七奈米以下技術，後續外媒持續爆料美國商務部已正式發函給台積電，證實相關傳聞。台積電八日對此強調，「台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規」。三星晶圓代工事業單位向大陸客戶發布通知。不過，三星發言管道昨回應不評論傳言。

半導體 台積電 奈米

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