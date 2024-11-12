7奈米風暴傷到台韓中 阿里旗下平頭哥恐受重創

美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工議題延燒，繼台積電（2330）停供受規範的大陸客戶，傳出南韓三星同受美禁令限制，無法為陸廠提供相關晶圓代工服務。一般預料，阿里巴巴旗下AI晶片廠平頭哥受創最重，意味繼華為之後，大陸網路三巨頭「BAT」當中的阿里也進入白宮雷達警戒區。

業界預期，「純美系色彩」的英特爾也會加入遵循美方規範，大陸發展先進自研AI晶片之路遭美方全面封殺，新一波美中半導體大戰開打，除台積電受限，阿里集團也受累，將再次牽動全球半導體勢力消長，台灣因在全球半導體業居重要地位，同受波及。

美中新一波半導體大戰開打，市場憂心台積電來自大陸AI晶片先進製程客戶訂單恐流失，導致台積電昨（11）日股價未隨10月營收衝上新高利多起舞，一路在盤下游走，盤中一度跌逾2%、下探1,070元；終場跌5元、收1,085元，外資僅小幅買超21張；台積電周一ADR早盤下跌4%。

全球目前能提供7奈米以下晶圓代工服務的僅台積電、三星、英特爾三家大廠，大陸晶圓代工龍頭中芯國際雖然號稱有7奈米量產能力，但不具經濟規模與效益。

業界認為，隨著三家主要晶圓代工廠都受美國限制，新一波美中半導體戰火正在蔓延，阿里巴巴旗下AI晶片設計商平頭哥受創最重，比特大陸、寒武紀等大陸本土AI晶片新秀也將受影響。

在受創的大陸AI晶片業者當中，以成立於2018年9月的平頭哥最受矚目。平頭哥挾富爸爸阿里集團100%持股優勢，在先進製程晶片研發速度飛快，旗下「倚天」系列自研晶片製程技術達5奈米以下，平頭哥並於官網提到，該公司開發技術支持AI於汽車、遊戲、科學研究等各領域廣泛應用。

隨著陸企自研AI晶片之路受創，意味後續大陸要取得AI晶片，勢必得靠外購輝達、超微等美企符合美方規範的降規版產品支援，「總之要看老美臉色」，原本北京要靠自研AI晶片突破美國包圍的美夢隨之破碎。

美方這一波規範陸企7奈米以下AI晶片代工新禁令起源於上周傳出台積電發出通知，本月11日起將暫停供大陸所有AI客戶7奈米以下技術，後續外媒再爆料美國商務部已正式發函台積電，證實相關傳聞。台積電8日對此強調，「台積公司作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規」。

最新消息為三星晶圓代工事業單位也向大陸客戶發布相關通知。不過，三星發言管道昨日不評論市場傳言。