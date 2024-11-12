台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 創意中槍找權王想對策

台積電（2330）籠罩在美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工來源的低氣壓之際，其轉投資特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意（3443）也恐受創。創意現階段7奈米與大陸客戶營收占比都高達三成以上，並與大陸網路巨頭阿里旗下平頭哥有委外設計晶片業務合作，外傳平頭哥為本次美方禁令受影響最大的陸企，創意同受牽動。

業界分析，若部分大陸客戶符合管制情境的案件，創意未來出貨不免會受影響。對此，創意坦言：「正在與台積電研商處理。」

在創意今年前三季的營收結構中，7奈米以下製程業績比重約為37%，如果以地區別來看，前三季來自大陸市場業績比重高達33%。因此，在美國新一波對陸企7奈米以下製程投片管制令出現後，創意往後手上有多少案件會受到相關管制措施衝擊，備受矚目。

法人預期，創意現有包括平頭哥或無人機應用等來自中國大陸客戶的案件已是數年前所開發，採用12/14奈米製程，不會受到美方最新管制條件影響，所以對於現階段的業績也不會造成明顯衝擊。但承接自中國大陸客戶，目前正進行開發及已預定明年將投片量產的較先進製程案件，就可能在未來受到相關管制措施牽動，必須積極因應。

另外，威盛近年營運表現也受惠於旗下ASIC設計服務業者晶宏的業績挹注，以前三季營收來看，威宏貢獻其約一半業績。威盛昨（11）日對於相關議題不予置評，強調該公司遵循法規。關於晶片出口管制議題，該公司先前也提到，該公司會合法合規進行內控，其晶圓代工供應商主要是台積電，也有很強大的內控。

業內分析，美國這波禁令，並沒有區分是何種應用的晶片才會受到約束，只要是7奈米以下製程與裸晶的大小符合條件就會納入管制範圍。而且可預見未來美方的管制會愈來愈嚴格，現在有部分陸企透過繞道方式下單的漏洞也會被補起來。