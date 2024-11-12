台積電高雄廠未來用地 挖到未爆彈
台積電（2330）高雄廠未來用地、楠梓科學園區昨（11）日上午包商整地時驚傳挖到一顆未爆彈，引發市場關注後續高雄廠安全與施工進度是否受影響。對此，台積電昨回應記者時提出完整說明，強調一切依現場人員安全為優先考量，並配合主管機關相關規定辦理，評估對既有整地計畫無顯著影響。
台積電指出：「關於11日早上台積公司高雄廠區整地挖掘的相關發現，一切依現場人員安全為優先考量，並配合主管機關相關規定辦理，我們評估此對既有整地計畫無顯著影響。」
台積電高雄廠預定用於2奈米擴充，台積電2023年8月8日董事會後曾表示，該公司在高雄的晶圓廠興建工程照常進行，因應先進製程強勁市場需求，確定以2奈米的先進製程技術生產規劃。
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