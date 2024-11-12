快訊

全球塑膠公約將出爐 我限塑面臨跳票

少子化延燒 18國立高中職提出114學年減招

台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 外資：免驚衝擊有限

經濟日報／ 記者崔馨方尹慧中／台北報導
美國祭出對大陸新一波半導體禁令，台積電掃到颱風尾，外資普遍預期衝擊有限。 （路透）
美國祭出對大陸新一波半導體禁令，台積電掃到颱風尾，外資普遍預期衝擊有限。 （路透）

美國祭出對大陸新一波半導體禁令，禁止陸企尋求7奈米以下AI晶片代工，台積電因而掃到颱風尾，各界高度關注。外資摩根士丹利、花旗證券，以及研調機構集邦科技（TrendForce）均對此發布報告，普遍預期美方新政對台積電（2330）衝擊有限，集邦並估算，若相關規範發酵，將影響台積電整體營收約5%至8%。

摩根士丹利與花旗兩家外資仍維持台積電「優於大盤」及「買進」等正向評級，目標價分別維持1,330元、1,540元。

摩根士丹利半導體產業分析師詹家鴻表示，台積電營收來自大陸雲端AI半導體占比非常有限，僅約1%。其中，台積電主要大陸客戶包括：晶片開發商算能科技（SophGo）、阿里巴巴旗下半導體晶片部門「平頭哥」（T-Head）、以及如Meta-X等小型初創企業。

詹家鴻認為，大陸雲端服務供應商（CSP）客戶仍可透過其它途徑進口美國晶片供應商的產品，如輝達（NVIDIA）的H20和英特爾（Intel）的Gaudi 3等。因此，即使面臨此事件，對台積電潛在影響應極為有限。

花旗半導體產業分析師陳佳儀指出，統計整體大陸客戶僅占台積電營收貢獻約11%，且多為智慧手機與加密貨幣晶片等非AI應用。另外，隨著對高效能運算 （HPC）晶片向大陸出口的進一步管制，部分訂單可能會轉向受管控的晶片，如輝達的H20等，對台積電而言仍將帶來正面效益。

集邦科技則認為，若美方新規範發酵，可能影響台積電整體營收約5%至8%，也將衝擊大陸AI產業發展前景，但台積電可透過其他客戶彌補相關訂單，對其先進製程產能利用率影響有限。

集邦分析，由於全球AI晶片需求強勁，加上台積電對先進製程客戶漲價即將生效，可望能稀釋部分衝擊。

集邦並指出，7／6奈米、5／4奈米及3奈米目前主要客戶皆為歐美及台灣廠商，即使台積電可能面臨美國新禁令導致部份大陸客戶流失，預期可透過其他客戶彌補。


延伸閱讀

台積電高雄廠未來用地 挖到未爆彈

台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 創意中槍找權王想對策

半導體 台積電 晶片

延伸閱讀

美阻半導體輸中 法人：川普就任前空窗期台股仍偏多

經部：台積電德國廠帶動供應鏈布局 台德共創雙贏

美國新一波管制晶片禁令 兩條件符合就會中鏢

引發關注！台積電高雄廠未來用地「驚傳未爆彈」 公司回應了

相關新聞

傳美也禁三星供陸晶片 新一波半導體大戰蔓延

美國切斷陸企尋求七奈米以下ＡＩ晶片代工議題延燒，繼台積電即日起停供受規範的大陸客戶之外，傳出南韓科技巨頭三星電子同受美禁...

7奈米風暴傷到台韓中 阿里旗下平頭哥恐受重創

美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工議題延燒，繼台積電停供受規範的大陸客戶，傳出南韓三星同受美禁令限制，無法為陸廠提供...

台積停供陸晶片 外資估影響有限

針對美國商務部發函要求台積電即日起停止供應中國客戶應用於人工智慧（ＡＩ）的七奈米製程或更先進的高階晶片，集邦科技昨天發布...

台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 外資：免驚衝擊有限

美國祭出對大陸新一波半導體禁令，禁止陸企尋求7奈米以下AI晶片代工，台積電因而掃到颱風尾，各界高度關注。外資摩根士丹利、...

台積電高雄廠未來用地 挖到未爆彈

台積電高雄廠未來用地、楠梓科學園區昨（11）日上午包商整地時驚傳挖到一顆未爆彈，引發市場關注後續高雄廠安全與施工進度是否...

台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 創意中槍找權王想對策

台積電籠罩在美國切斷陸企尋求7奈米以下AI晶片代工來源的低氣壓之際，其轉投資特殊應用IC（ASIC）設計服務業者創意也恐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。