台積7奈米以下 AI 晶片禁銷陸 外資：免驚衝擊有限
美國祭出對大陸新一波半導體禁令，禁止陸企尋求7奈米以下AI晶片代工，台積電因而掃到颱風尾，各界高度關注。外資摩根士丹利、花旗證券，以及研調機構集邦科技（TrendForce）均對此發布報告，普遍預期美方新政對台積電（2330）衝擊有限，集邦並估算，若相關規範發酵，將影響台積電整體營收約5%至8%。
摩根士丹利與花旗兩家外資仍維持台積電「優於大盤」及「買進」等正向評級，目標價分別維持1,330元、1,540元。
摩根士丹利半導體產業分析師詹家鴻表示，台積電營收來自大陸雲端AI半導體占比非常有限，僅約1%。其中，台積電主要大陸客戶包括：晶片開發商算能科技（SophGo）、阿里巴巴旗下半導體晶片部門「平頭哥」（T-Head）、以及如Meta-X等小型初創企業。
詹家鴻認為，大陸雲端服務供應商（CSP）客戶仍可透過其它途徑進口美國晶片供應商的產品，如輝達（NVIDIA）的H20和英特爾（Intel）的Gaudi 3等。因此，即使面臨此事件，對台積電潛在影響應極為有限。
花旗半導體產業分析師陳佳儀指出，統計整體大陸客戶僅占台積電營收貢獻約11%，且多為智慧手機與加密貨幣晶片等非AI應用。另外，隨著對高效能運算 （HPC）晶片向大陸出口的進一步管制，部分訂單可能會轉向受管控的晶片，如輝達的H20等，對台積電而言仍將帶來正面效益。
集邦科技則認為，若美方新規範發酵，可能影響台積電整體營收約5%至8%，也將衝擊大陸AI產業發展前景，但台積電可透過其他客戶彌補相關訂單，對其先進製程產能利用率影響有限。
集邦分析，由於全球AI晶片需求強勁，加上台積電對先進製程客戶漲價即將生效，可望能稀釋部分衝擊。
集邦並指出，7／6奈米、5／4奈米及3奈米目前主要客戶皆為歐美及台灣廠商，即使台積電可能面臨美國新禁令導致部份大陸客戶流失，預期可透過其他客戶彌補。
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