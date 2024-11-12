電子十強10月營收年月雙增

上市櫃公司昨（11）日10月營收全數出爐。隨年底電子股旺季起跑，加上人工智慧（AI）需求暢旺，帶動AI供應鏈上下游廠商包括台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等營收表現亮眼，內外資法人也紛紛看好後市發展趨勢。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清、安聯投信台股團隊表示，AI前景廣闊，尤其在企業應用、醫療健康、交通運輸、金融服務和教育等多項領域具增長潛力，產業成長能見度至少可延續至2025上半年。

觀察逾50檔AI概念股，統計自10月以來，股價漲幅逾10%，10月營收月年雙增，包括：川湖、英業達、緯穎、京元電子、鴻海、奇鋐、訊芯-KY、台積電、祥碩、聯發科等十檔。

在營收方面，川湖、英業達、奇鋐、訊芯-KY、台積電、聯發科不僅10月營收月增率逾10%以上、年增率同步增長逾15%以上。其中，以台積電月增24.7%、緯穎年增86.7%，表現最為亮眼。鴻海、廣達第4季都將小量出貨GB200，估H、B系列伺服器共同貢獻下，法人預估營收將雙位數成長，且GB系列將有部分廠商退出供應鏈，有利於台廠接單上修。

針對AI產業的後市，法人指出，儘管目前仍未見到能讓AI大幅變現的殺手級應用，但美國四大雲端服務供應商（CSP）對AI的資本支出仍相當積極，在AI持續處於軍備競賽下，將嘉惠台灣半導體及硬體相關公司的成長動能。