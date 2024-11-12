英業達上季 EPS 0.56元 AI 業務發威
英業達（2356）昨（11）日召開法說會，公布上季獲利季增逾一成並衝上近18季高點，每股純益0.56元，總經理蔡枝安高喊本季營收持續衝高，明年繼續向上，尤其2025年AI伺服器營收將大發威，估可年增六成以上，占整體伺服器營收比重上看四成，並看旺Windows作業軟體更替帶來的換機潮。
英業達第3季「雙率雙升」毛利率5.3%，季增0.3個百分點，年增0.1個百分點；營益率1.9%，季增0.2個百分點，年增0.3個百分點；稅後純益19.97億元，季增10.27%，年增6.62%，每股純益0.56元。英業達前三季毛利率5.2%，年增0.3個百分點；營益率1.8%，年增0.5個百分點；稅後純益48.97億元，年增18.17%，每股純益1.37元。
蔡枝安表示，第4季筆電出貨旺季高峰已過，筆電營收將較第3季下滑，伺服器受惠美系、陸系客戶對AI伺服器需求持續強勁，營收將維持成長；展望明年，「目前看起來滿正面」，整體營運還是會持續向上。
英業達樂看明年AI伺服器前景，英業達企業電腦事業群總經理林書如指出，去年AI伺服器出貨基期低，今年營收將年增2.5倍至3倍，占伺服器營收比重20%至30%；明年AI伺服器出貨持續升溫，占伺服器營收比重將進一步放大為30%至40%。
林書如表示，以目前輝達釋出的訊息來看，包括GB200 NVL36與NVL72機櫃預計明年首季或第2季出貨，主要供應北美四大雲端服務供應商（CSP）需求，且產品線完備，也囊括x86架構及NV4／NV6等高效運算需求AI伺服器。
英業達過去AI伺服器主要透過轉投資美國伺服器製造商ZT Systems，出貨給終端客戶L6（主機板）產品，對於超微收購ZT後，後續AI伺服器訂單是否受影響，英業達表示，目前看來到明年上半年前，訂單都未出現變化，2025下半年則要再觀察。
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